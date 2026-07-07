Παλεύει για την «βόμβα» με Γιαμπουσέλε ο Παναθηναϊκός

Για τη μεταγραφή «βόμβα» του Γκέρσον Γιαμπουσέλε παλεύει ο Παναθηναϊκός προκειμένου να ενισχυθεί η ομάδα ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Γάλλος άσος έχει όλα τα κριτήρια που θέλει στο παιχνίδι ο τεχνικός των «πρασίνων» ειδικά για τη θέση «5».

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Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αγωνίστηκε σε Νικς και Μπουλς έχοντας κατά μέσο όρο 5.6 πόντους και 3.5 ριμπάουντ ανά 15 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 48% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 75% στις βολές.