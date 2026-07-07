Παλεύει για την «βόμβα» με Γιαμπουσέλε ο Παναθηναϊκός
Ασταμάτητοι οι «πράσινοι»
Για τη μεταγραφή «βόμβα» του Γκέρσον Γιαμπουσέλε παλεύει ο Παναθηναϊκός προκειμένου να ενισχυθεί η ομάδα ενόψει της νέας σεζόν.
Ο Γάλλος άσος έχει όλα τα κριτήρια που θέλει στο παιχνίδι ο τεχνικός των «πρασίνων» ειδικά για τη θέση «5».
Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αγωνίστηκε σε Νικς και Μπουλς έχοντας κατά μέσο όρο 5.6 πόντους και 3.5 ριμπάουντ ανά 15 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 48% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 75% στις βολές.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις