Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παλεύει για την «βόμβα» με Γιαμπουσέλε ο Παναθηναϊκός

Ασταμάτητοι οι «πράσινοι»

Παλεύει για την «βόμβα» με Γιαμπουσέλε ο Παναθηναϊκός
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Για τη μεταγραφή «βόμβα» του Γκέρσον Γιαμπουσέλε παλεύει ο Παναθηναϊκός προκειμένου να ενισχυθεί η ομάδα ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Γάλλος άσος έχει όλα τα κριτήρια που θέλει στο παιχνίδι ο τεχνικός των «πρασίνων» ειδικά για τη θέση «5».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αγωνίστηκε σε Νικς και Μπουλς έχοντας κατά μέσο όρο 5.6 πόντους και 3.5 ριμπάουντ ανά 15 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 48% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 75% στις βολές.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ