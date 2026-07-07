Ιταλία: Τρίτο κύμα καύσωνα πρόκειται να πλήξει σύντομα τη χώρα

Ένα έντονο, τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα πρόκειται να πλήξει άμεσα την ιταλική χερσόνησο.

Πιο αναλυτικά, από αύριο στη βορειοανατολική Ιταλία το θερμόμετρο πρόκειται να σκαρφαλώσει στους 39 βαθμούς, με υψηλά ποσοστά υγρασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του σαββατοκύριακου, ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και στην Σαρδηνία όπου η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ιταλών μετεωρολόγων, από τις 15 μέχρι τις 20 Ιουλίου η ζέστη στην ιταλική χερσόνησο μπορεί να γίνει ακόμη εντονότερη και να αγγίξει τους 42 βαθμούς.

Χθες και σήμερα, τέλος, σειρά πυρκαγιών ξέσπασε σε πολλά σημεία της Σαρδηνίας, στις περιοχές Ελμας, Καρμπόνια και έξω από την πόλη Νουόρο. Τις προσπάθειες κατάσβεσης έχουν αναλάβει οι άνδρες και γυναίκες της ιταλικής δασικής υπηρεσίας, με την αρωγή ελικοπτέρων.