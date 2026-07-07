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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φενέρμπαχτσε: Κράτησε και επίσημα τον Χόρτον Τάκερ

Σημαντική κίνηση από την τουρκική ομάδα

Φενέρμπαχτσε: Κράτησε και επίσημα τον Χόρτον Τάκερ
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Παίκτης της Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει να είναι ο Τέιλεν Χόρτον Τάκερ όπως ανακοίνωσε ο τουρκικός σύλλογος.

Ο Αμερικανός που αγωνίστηκε πέρσι στην Φενέρμπαχτσε συμφώνησε να συνεχίσει στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

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Ο 26χρονος έκανε μια πολύ καλή χρονιά με την Φενέρμπαχτσε στην Ευρώπη (15,7 πόντοι, 3,8 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ κατά μέσο όρο).

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