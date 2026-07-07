Φενέρμπαχτσε: Κράτησε και επίσημα τον Χόρτον Τάκερ
Σημαντική κίνηση από την τουρκική ομάδα
Παίκτης της Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει να είναι ο Τέιλεν Χόρτον Τάκερ όπως ανακοίνωσε ο τουρκικός σύλλογος.
Ο Αμερικανός που αγωνίστηκε πέρσι στην Φενέρμπαχτσε συμφώνησε να συνεχίσει στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
Ο 26χρονος έκανε μια πολύ καλή χρονιά με την Φενέρμπαχτσε στην Ευρώπη (15,7 πόντοι, 3,8 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ κατά μέσο όρο).
Talen Horton-Tucker, 2026-27 sezonunda da Fenerbahçe'de! 💛💙@Thortontucker
Talen Horton-Tucker, 2026-27 sezonunda da Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın formasını giymeye devam edecek.
2025-26 sezonunda takımımızın en önemli skor opsiyonlarından biri olan Amerikalı… pic.twitter.com/1jer0Cd5HS— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 7, 2026
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις