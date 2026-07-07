Χωρίς ρεύμα οι κάτοικοι σε Βύρωνα, Καρέα και Ζωγράφου
Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες
Μαζικές αναφορές για διακοπή ρεύματος σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου σε περιοχές της Αττικής.
Συγκεκριμένα, διακοπές ρεύματος αντιμετωπίζουν πολίτες σε Βύρωνα και Καρέα με την εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης να είναι στη μια τα ξημερώματα της Τετάρτης 8/7.
Παράλληλα, πρόβλημα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζουν και οι πολίτες στου Ζωγράφου, με εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης να είναι στις 00:00.
πηγή στην Google
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