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Χωρίς ρεύμα οι κάτοικοι σε Βύρωνα, Καρέα και Ζωγράφου

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Χωρίς ρεύμα οι κάτοικοι σε Βύρωνα, Καρέα και Ζωγράφου
DEBATER NEWSROOM

Μαζικές αναφορές για διακοπή ρεύματος σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου σε περιοχές της Αττικής.

Συγκεκριμένα, διακοπές ρεύματος αντιμετωπίζουν πολίτες σε Βύρωνα και Καρέα με την εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης να είναι στη μια τα ξημερώματα της Τετάρτης 8/7.

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Παράλληλα, πρόβλημα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζουν και οι πολίτες στου Ζωγράφου, με εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης να είναι στις 00:00.

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