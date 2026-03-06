Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με αποδέκτη τον Μποντιρόγκα – Κατεβαίνει το λάβαρο από T-Center

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για την διαιτησία του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» με story του στο Instagram έγραψε «Sram te bilo» που στα ελληνικά σημαίνει «Ντροπή σας» και άπαντες καταλαβαίνουν πως αυτό πήγαινε στον ισχυρό άνδρα της Euroleague Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Παράλληλα, από την διοίκηση του Παναθηναϊκού AKTOR πάρθηκε η απόφαση να κατέβει από το T-Center το λάβαρο με τη φωτογραφία του Ντέγιαν Μποντιρόγκα από την κατάκτηση του δεύτερου «πράσινου» ευρωπαϊκού τίτλου, στη Θεσσαλονίκη, το 2000.