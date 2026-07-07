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ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Λάρνακας 3-2: Νικηφόρο και το τρίτο τεστ στην Ολλανδία

Συνεχίζεται το μοντάρισμα

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Λάρνακας 3-2: Νικηφόρο και το τρίτο τεστ στην Ολλανδία
(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-2 της ΑΕΚ Λάρνακας σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στην Ολλανδία την Τρίτη 7/7.

Η ΑΕΚ Λάρνακας ήταν αυτή που πήρε το πάνω χέρι στο σκορ, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» ισοφάρισε στο 32’ με πανέμορφο γκολ του Χατσίδη και έκανε την ανατροπή στο 59’ με σκόρερ τον Γερεμέγεφ, πριν ισοφαριστεί στο 62’ και πάρει τελικά τη νίκη με 3-2 χάρη σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τάισον στο 74ο λεπτό.

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Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής (65’ Μοναστηρλής), Λύρατζης (65’ Κένι), Ελουστόντο (65’ Μπαταούλας), Μιχαηλίδης (65’ Κοσίδης), Γκόμεζ (65’ Τέιλορ), Ζαφείρης, Τσοπούρογλου (46’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (65’ Ντούνγκα), Πέλκας (65’ Κωνσταντέλιας), Μπέρδος (18’ Χατσίδης, 73’ Tάισον), Γερεμέγιεφ (65’ Μύθου).

ΑΕΚ Λάρνακας: Μούφτιτς, Λέντες, Βαν Ντε Χορν, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς, Λαγιουνί, Μιλίσεβιτς, Πιλέας, Μιραμόν, Κυριακού, Ναούμ.

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