Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR 86-80: Έβγαλε πάθος και έβαψε «ερυθρόλευκο» το ντέρμπι της Euroleague

Ο Ολυμπιακός επέβαλε τον ρυθμό του στο ΣΕΦ και πήρε τη νίκη με 86-80 κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR για την 30η αγωνιστική της Euroleague το βράδυ της Παρασκευής 6/3.

Οι Πειραιώτες παρά τις απουσίες των Βεζένκοφ, Ουόκαπ και Μόρις έπαιξαν με πάθος και «τιμώρησαν» τα λάθη των «πρασίνων» παίρνοντας τελικά τη νίκη. Κάπως έτσι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο 19-10 μετά από 29 αγώνες (εκκρεμεί ο εξ αναβολής αγώνας με την Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ).

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός AKTOR που έχει πολλά παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα βρίσκεται πλέον με την πλάτη στον τοίχο για το αν θα συνεχίσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και θα πρέπει παρά το δύσκολο πρόγραμμα που έχει να βρει νίκες για να μην πέσει θύμα έκπληξης και μείνει εκτός δεκάδας.

Τα δεκάλεπτα: 20-13, 40-29, 58-56, 86-80

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 10 (1/1 δίποντο, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 κλεψίματα), Γουορντ 10 (5/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 8 (2), Ντόρσεϊ 13 (1/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πίτερς 8 (1/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/5 βολές, 3 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 12 (4/5 δίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Τζόσεφ 10 (2/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), ΜακΚίσικ 8 (2/2 δίποντα, 4/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 2 (1/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο), Φουρνιέ 5 (1/2 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς, Όσμαν 14 (2/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολμς 4 (2/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Σλούκας 2 (0/1 δίποντο, 0/3 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 λάθη), Χέιζ-Ντέιβις 12 (3/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 9 (4 ασίστ), Ναν 20 (5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ασίστ, 6 λάθη), Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ 14 (4/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μήτογλου 3 (1)