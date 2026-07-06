Ρεάλ Μαδρίτης: Μαρτίνεθ… τριετίας και επίσημα στον πάγκο των «Μερένχες»

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε επίσημα την έλευση του Πέδρο Μαρτίνεθ στο πάγκο της με τον Ισπανό τεχνικό να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την διοίκηση των «Μερένχες».

Λίγη μέρες αφού έπεσαν τίτλοι τέλους στη σύντομη θητεία του Σέρτζιο Σκαριόλο στη Μαδρίτη, πυροδοτήθηκε η βόμβα Μαρτίνεθ στην μεγαλύτερη μεταγραφική κίνηση που έχει γίνει έως τώρα στην Ιβηρική χερσόνησο.

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Επόμενος στόχος τώρα, η διαμόρφωση του ρόστερ της ομάδας, με τον Τιμοτέ Καμπαρό να είναι ο πρώτος στόχος της ομάδας, ενώ δυνατά παίζει και το όνομα του Χάιμε Πραντίγια που αγωνίζεται στην Βαλένθια. Από αποχωρήσεις, μέχρι στιγμής δεδομένη είναι η αποχώρηση του Τρέι Λάιλς, που οδεύει στο NBA και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Η ανακοίνωση για τον Πέδρο Μαρτίνεθ Comunicado Oficial: Pedro Martínez. July 6, 2026

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Πέδρο Μαρτίνεθ κατέληξαν σε συμφωνία, με την οποία ο Ισπανός τεχνικός θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του συλλόγου για τις επόμενες τρεις αγωνιστικές περιόδους, έως το τέλος της σεζόν 2028-2029».