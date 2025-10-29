Ένταση στο ΣΕΦ: «Σπίθες» ανάμεσα σε Μπαρτζώκα και Σπανούλη στη διάρκεια του Ολυμπιακός – Μονακό

Ένταση σημειώθηκε ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Βασίλη Σπανούλη κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός – Μονακό.

Όλα ξεκίνησαν στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε λεκτική αντιπαράθεση με τον Στραζέλ, με αποτέλεσμα να του καταλογιστεί τεχνική ποινή.

Ο Σπανούλης, θέλοντας να παρέμβει, μίλησε στον Ντόρσεϊ, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος του ζήτησε να μην απευθύνεται στους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο προπονητής της Μονακό απάντησε λέγοντας στον Μπαρτζώκα να επιστρέψει στον πάγκο του και να μην του μιλάει, με το επεισόδιο να λήγει εκεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη του παιχνιδιού οι δύο προπονητές είχαν αγκαλιαστεί θερμά, δείχνοντας πως η ένταση στο παρκέ δεν αλλάζει τη μεταξύ τους εκτίμηση.