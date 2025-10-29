Ολυμπιακός – Μονακό 87-92: Πλήρωσε την αστοχία του και ηττήθηκε από τους Γάλλους

O Ολυμπιακός πάλεψε αλλά η αστοχία έξω από τη γραμμή των 6μ75 τον οδήγησε στην ήττα με 92-87 από την Μονακό εντός έδρας για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες τελείωσαν τον αγώνα με 4/22 τρίποντα (18,2%) και 24/35 δίποντα (68,6%) αλλά και 27/34 βολές (79,4%), ενώ ξεχώρισαν οι Ντόρσεϊ με 23 πόντους, Βεζένκοφ με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ και Μιλουτίνοφ με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ. Για την Μονακό, ηγετικό ρόλο είχαν οι Ντιαλό με 27 πόντους και ο Μάικ Τζέιμς με 23 πόντους και 10 ασίστ.

Οι «ερυθρόλευκοι» πάντως έχουν πολλά παράπονα για την διαιτησία της αναμέτρησης, ειδικά για τις αποφάσεις στο τέλος του αγώνα και τη βολή του Ντόρσεϊ που θεωρούν ότι χτύπησε στη στεφάνη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-16, 38-37, 60-64, 87-92

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (2/7 σουτ, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Νιλικίνα 2, Γουόρντ 4 (0/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 17 (1/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 9/11 βολές, 6 ριμπάουντ), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 23 (8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πίτερς 1, Μιλουτίνοβ 14 (5/6 δίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολ 11 (4/4 δίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΜακΚίσικ 5, Φουρνιέ 2 (1/1 δίποντο, 0/6 τρίποντα)

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 10 (2/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 9 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Τάις 9 (4/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Ντιάλο 27 (8/9 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χέιζ 2, Τάρπι, Νέντοβιτς 4, Στράζελ 5 (1), Μίροτιτς 3 (0/2 τρίποντα, 3/4 βολές), Τζέιμς 23 (5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ)