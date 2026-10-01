Ελλάδα – Ολλανδία: Η ώρα και τα κανάλια της αποψινής μάχης στην Τούμπα

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει απόψε, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, μπροστά στο κοινό της και υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα, με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο ξεκίνημά της στο Nations League.

Η αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της League A αρχίζει στις 21:45, με τη «γαλανόλευκη» να βρίσκεται στην πρώτη θέση μετά τις εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία.

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Η ώρα και τα κανάλια του Ελλάδα – Ολλανδία

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Alpha στην ελεύθερη τηλεόραση και από το Novasports Start στη συνδρομητική.

Αγώνας: Ελλάδα – Ολλανδία

Ελλάδα – Ολλανδία Ημερομηνία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 Ώρα: 21:45

21:45 Γήπεδο: Τούμπα

Τούμπα Τηλεοπτική μετάδοση: Alpha και Novasports Start

Με φόρα από τις νίκες σε Σερβία και Γερμανία

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άρχισε τις υποχρεώσεις της με νίκη 2-1 επί της Σερβίας και συνέχισε με το 1-0 απέναντι στη Γερμανία.

Τα δύο αποτελέσματα έφεραν την Ελλάδα στους έξι βαθμούς, δίνοντάς της προβάδισμα απέναντι στην αποψινή αντίπαλό της. Η Ολλανδία έχει τέσσερις βαθμούς, έπειτα από την ισοπαλία 1-1 με τη Γερμανία και τη νίκη 2-1 επί της Σερβίας.

Το αποψινό παιχνίδι φέρνει, επομένως, αντιμέτωπες τις δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει καλύτερα στον όμιλο. Με τρίτη διαδοχική νίκη, η Εθνική θα φτάσει τους εννέα βαθμούς και θα αυξήσει στους πέντε τη διαφορά της από τους «οράνιε».

Η βαθμολογία πριν από την τρίτη αγωνιστική

Ομάδα Αγώνες Βαθμοί Ελλάδα 2 6 Ολλανδία 2 4 Γερμανία 2 1 Σερβία 2 0

Την ίδια ώρα με το Ελλάδα – Ολλανδία διεξάγεται και η αναμέτρηση Γερμανία – Σερβία. Επόμενο παιχνίδι της Εθνικής είναι επίσης στην Τούμπα, απέναντι στη Γερμανία, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 21:45.

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