Ελλάδα – Ολλανδία: Η ώρα και τα κανάλια της αποψινής μάχης στην Τούμπα
Με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, η Εθνική υποδέχεται τους «οράνιε» στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League – Στις 21:45 η σέντρα.
Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει απόψε, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, μπροστά στο κοινό της και υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα, με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο ξεκίνημά της στο Nations League.
Η αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της League A αρχίζει στις 21:45, με τη «γαλανόλευκη» να βρίσκεται στην πρώτη θέση μετά τις εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία.
Η ώρα και τα κανάλια του Ελλάδα – Ολλανδία
Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Alpha στην ελεύθερη τηλεόραση και από το Novasports Start στη συνδρομητική.
- Αγώνας: Ελλάδα – Ολλανδία
- Ημερομηνία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026
- Ώρα: 21:45
- Γήπεδο: Τούμπα
- Τηλεοπτική μετάδοση: Alpha και Novasports Start
Με φόρα από τις νίκες σε Σερβία και Γερμανία
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άρχισε τις υποχρεώσεις της με νίκη 2-1 επί της Σερβίας και συνέχισε με το 1-0 απέναντι στη Γερμανία.
Τα δύο αποτελέσματα έφεραν την Ελλάδα στους έξι βαθμούς, δίνοντάς της προβάδισμα απέναντι στην αποψινή αντίπαλό της. Η Ολλανδία έχει τέσσερις βαθμούς, έπειτα από την ισοπαλία 1-1 με τη Γερμανία και τη νίκη 2-1 επί της Σερβίας.
Το αποψινό παιχνίδι φέρνει, επομένως, αντιμέτωπες τις δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει καλύτερα στον όμιλο. Με τρίτη διαδοχική νίκη, η Εθνική θα φτάσει τους εννέα βαθμούς και θα αυξήσει στους πέντε τη διαφορά της από τους «οράνιε».
Η βαθμολογία πριν από την τρίτη αγωνιστική
|Ομάδα
|Αγώνες
|Βαθμοί
|Ελλάδα
|2
|6
|Ολλανδία
|2
|4
|Γερμανία
|2
|1
|Σερβία
|2
|0
Την ίδια ώρα με το Ελλάδα – Ολλανδία διεξάγεται και η αναμέτρηση Γερμανία – Σερβία. Επόμενο παιχνίδι της Εθνικής είναι επίσης στην Τούμπα, απέναντι στη Γερμανία, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 21:45.
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