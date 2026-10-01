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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα – Ολλανδία: Η ώρα και τα κανάλια της αποψινής μάχης στην Τούμπα

Με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, η Εθνική υποδέχεται τους «οράνιε» στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League – Στις 21:45 η σέντρα.

Ελλάδα – Ολλανδία: Η ώρα και τα κανάλια της αποψινής μάχης στην Τούμπα
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης πανηγυρίζει το γκολ που χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη νίκη της ιστορίας της απέναντι στη Γερμανία. (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει απόψε, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, μπροστά στο κοινό της και υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα, με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο ξεκίνημά της στο Nations League.

Η αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της League A αρχίζει στις 21:45, με τη «γαλανόλευκη» να βρίσκεται στην πρώτη θέση μετά τις εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία.

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Η ώρα και τα κανάλια του Ελλάδα – Ολλανδία

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Alpha στην ελεύθερη τηλεόραση και από το Novasports Start στη συνδρομητική.

  • Αγώνας: Ελλάδα – Ολλανδία
  • Ημερομηνία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026
  • Ώρα: 21:45
  • Γήπεδο: Τούμπα
  • Τηλεοπτική μετάδοση: Alpha και Novasports Start

Με φόρα από τις νίκες σε Σερβία και Γερμανία

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άρχισε τις υποχρεώσεις της με νίκη 2-1 επί της Σερβίας και συνέχισε με το 1-0 απέναντι στη Γερμανία.

Τα δύο αποτελέσματα έφεραν την Ελλάδα στους έξι βαθμούς, δίνοντάς της προβάδισμα απέναντι στην αποψινή αντίπαλό της. Η Ολλανδία έχει τέσσερις βαθμούς, έπειτα από την ισοπαλία 1-1 με τη Γερμανία και τη νίκη 2-1 επί της Σερβίας.

Το αποψινό παιχνίδι φέρνει, επομένως, αντιμέτωπες τις δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει καλύτερα στον όμιλο. Με τρίτη διαδοχική νίκη, η Εθνική θα φτάσει τους εννέα βαθμούς και θα αυξήσει στους πέντε τη διαφορά της από τους «οράνιε».

Η βαθμολογία πριν από την τρίτη αγωνιστική

ΟμάδαΑγώνεςΒαθμοί
Ελλάδα26
Ολλανδία24
Γερμανία21
Σερβία20

Την ίδια ώρα με το Ελλάδα – Ολλανδία διεξάγεται και η αναμέτρηση Γερμανία – Σερβία. Επόμενο παιχνίδι της Εθνικής είναι επίσης στην Τούμπα, απέναντι στη Γερμανία, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 21:45.

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