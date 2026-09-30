Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 102-79: Κατοστάρα και 2/2 στην Euroleague

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βιλερμπάν με 102-79 στο κατάμεστο T-Center, πέτυχε την πρώτη του κατοστάρα στη σεζόν και έκανε το 2/2 στην Euroleague.

Οι «πράσινοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους από την πρώτη περίοδο και δεν επέτρεψαν στη γαλλική ομάδα να αμφισβητήσει την κυριαρχία τους. Παρά τις σημαντικές απουσίες, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρήκε λύσεις από πολλούς παίκτες και μετέτρεψε τη δεύτερη αγωνιστική σε μια βραδιά άνετης επικράτησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο ήταν ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους και 3/5 τρίποντα, ενώ ο Λευτέρης Μαντζούκας ξεχώρισε με 16 πόντους και 4/7 τρίποντα, δίνοντας σημαντική ώθηση στη δεύτερη περίοδο.

Ο Μαντζούκας άνοιξε τη διαφορά

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε μόλις πέντε λεπτά για να πάρει τον έλεγχο. Οι Τζέριαν Γκραντ και Σιλβέιν Φρανσίσκο έδωσαν τον τόνο στην επίθεση, με τη διαφορά να φτάνει γρήγορα σε διψήφια επίπεδα και το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 25-13.

Στη δεύτερη περίοδο ανέλαβε δράση ο Μαντζούκας. Με συνεχείς λύσεις από την περιφέρεια και 11 πόντους στο συγκεκριμένο δεκάλεπτο, βοήθησε τους γηπεδούχους να απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο.

Το 56-34 του ημιχρόνου αποτύπωνε την υπεροχή του Παναθηναϊκού, που είχε ήδη αποκτήσει προβάδισμα 22 πόντων.

Πολλές λύσεις στην επίθεση και πρώτη κατοστάρα

Η εικόνα δεν άλλαξε μετά την ανάπαυλα. Οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Γκερσόν Γιαμπουσέλε και Ντίνος Μήτογλου προστέθηκαν στις επιθετικές επιλογές, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους.

Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 80-56, ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» συνέχισαν να ελέγχουν την αναμέτρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα τρίποντο του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στο φινάλε έφερε την πρώτη κατοστάρα της σεζόν, μέσα σε θερμό χειροκρότημα από τις εξέδρες, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 102-79.

Πέρα από τους Φρανσίσκο και Μαντζούκα, ο Γκραντ σημείωσε 13 πόντους, ενώ οι Ρογκαβόπουλος και Ματίας Λεσόρ πρόσθεσαν από 12. Για τη Βιλερμπάν πρώτος σκόρερ ήταν ο Νέιτ Σέστινα με 14 πόντους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ροτέισον πριν από τη Μακάμπι

Ο Ομπράντοβιτς είχε στη διάθεσή του περιορισμένες επιλογές λόγω των απουσιών των Ναν, Σλούκα, Χέις-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ και Φαλ.

Ωστόσο, η εξέλιξη του αγώνα τού επέτρεψε να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής και να κάνει οικονομία δυνάμεων, καθώς ακολουθεί νέα εντός έδρας αναμέτρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στις 21:15, με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο ξεκίνημά του στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα και οι συνθέσεις

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 56-34, 80-56, 102-79.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 7 (2), Φρανσίσκο 19 (3), Μωραΐτης 2, Μπαντιό 5 (1), Ρογκαβόπουλος 12 (1), Γκραντ 13 (2), Λεσόρ 12, Γιαμπουσέλε 9, Μπόνγκα 2, Μήτογλου 5, Μαντζούκας 16 (4).

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Τόνι Πάρκερ): Καλέ 2, Νταντά 7 (1), Μιλς 5, Μάσα 5, Γκέις 8 (2), Μπολομπόι 2, Λάιτι 11 (3), Μπεσόν 10, Πονς 2, Γουότερς 7, Σέστινα 14 (3), Κράουντερ 4.

Διαιτητές: Γιαβόρ, Γιόβτσιτς, Αλιάγκα.

Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για τον Παναθηναϊκό στο DEBATER.