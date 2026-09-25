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Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γιόρτασε τη νίκη της επί της Σερβίας με Γιώργο Μαζωνάκη – Βίντεο

Η χαρά ήταν μεγάλη μετά το τελευταίο σφύριγμα

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γιόρτασε τη νίκη της επί της Σερβίας με Γιώργο Μαζωνάκη – Βίντεο
Ο Τάσος Δουβίκας χάρισε στην Ελλάδα τη νίκη επί της Σερβίας στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. (EUROKINISSI)
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Η Εθνική Ομάδα συνεχίζει την ανοδική της πορεία, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική νίκη στο ενεργητικό της. Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Πέμπτης (24/9), επικράτησε με 2-1 της Σερβίας, σε ένα παιχνίδι που χρειάστηκε να κάνουν την ανατροπή για να πάρουν το πολυπόθητο “διπλό”.

Η χαρά ήταν μεγάλη μετά το τελευταίο σφύριγμα, με τους παίκτες να πανηγυρίζουν στα αποδυτήρια μαζί με τον προπονητή, Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αφότου έδωσε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του για την προσπάθειά τους, το κλίμα έγινε ακόμη πιο γιορτινό με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη να δίνουν τον ρυθμό στους πανηγυρισμούς.

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