Καρέτσας: Η UEFA αποθέωσε την «ποδιά» στον Μπούρκαρντ – «Το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο»

Η εντυπωσιακή «ποδιά» του Κωνσταντίνου Καρέτσα στον Τζόναθαν Μπούρκαρντ ξεχώρισε στο Γερμανία–Ελλάδα 0-1 και κέρδισε την αποθέωση από την επίσημη σελίδα UEFA EURO στο Facebook.

Η σελίδα δημοσίευσε το βίντεο της φάσης με τη λεζάντα «Karetsas makes it look so easy 🤤» — «Ο Καρέτσας το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο» — και το hashtag #NationsLeague.

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Η «ποδιά» στον Μπούρκαρντ

Στο βίντεο, ο Καρέτσας δέχεται την πίεση του Μπούρκαρντ κοντά στην πλάγια γραμμή. Με γρήγορη κίνηση περνά την μπάλα ανάμεσα από τα πόδια του Γερμανού διεθνούς και συνεχίζει την προσπάθειά του.

Η φάση έγινε στο 79ο λεπτό, λίγη ώρα μετά το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη που έδωσε το προβάδισμα στην Εθνική Ελλάδας. Η «γαλανόλευκη» κράτησε το 1-0 και έφυγε νικήτρια από το Άουγκσμπουργκ.

Το γεγονός ότι η UEFA EURO επέλεξε να προβάλει τη συγκεκριμένη ενέργεια έδωσε ακόμη μεγαλύτερη προβολή σε μία από τις πιο θεαματικές στιγμές του Έλληνα μεσοεπιθετικού στον αγώνα.

Δείτε την ανάρτηση της UEFA EURO με την «ποδιά» του Καρέτσα

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