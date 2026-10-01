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Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις με τις ψήφους της ΝΔ

Με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» επί της αρχής, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν.

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις με τις ψήφους της ΝΔ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από τη Βουλή το σχέδιο νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.

Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» επί της αρχής, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν.

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Έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε ότι στόχος του νέου πλαισίου είναι η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Ο υπουργός έδωσε έμφαση στη μεταποίηση, τη βιομηχανική παραγωγή, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία, η αεροναυπηγική, η αμυντική βιομηχανία και η εφοδιαστική αλυσίδα.

Αδειοδοτήσεις και φορολογικές διευκολύνσεις

Σύμφωνα με την παρουσίαση του υπουργού, το πλαίσιο προβλέπει έκδοση εγκρίσεων και αδειών εντός δύο μηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου επένδυσης, φορολογικές απαλλαγές και δυνατότητα παροχής δανείων.

Περιλαμβάνει επίσης διευκολύνσεις για άδειες διαμονής επενδυτών και εξειδικευμένου προσωπικού από τρίτες χώρες. Όπως διευκρίνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, η ενίσχυση στηρίζεται στις διευκολύνσεις αυτές και δεν προβλέπει επιχορηγήσεις.

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