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Χανιά: Κανονικά τα σχολεία την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου – Πρόσκαιρη ύφεση της κακοκαιρίας

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, καθώς οι επικαιροποιημένες προγνώσεις προβλέπουν πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων έως το απόγευμα της Παρασκευής.

Χανιά: Κανονικά τα σχολεία την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου – Πρόσκαιρη ύφεση της κακοκαιρίας
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του αντιπεριφερειάρχη, Νίκου Καλογερή.

Η ενημέρωση βασίζεται στις επικαιροποιημένες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι οποίες προβλέπουν πρόσκαιρη ύφεση της κακοκαιρίας μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής.

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Η ανακοίνωση για τα σχολεία στα Χανιά

Όπως αναφέρει το γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Χανίων:

«Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπεται πρόσκαιρη ύφεση της κακοκαιρίας μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 2/10/2026 και για τον λόγο αυτό τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Χανίων θα λειτουργήσουν κανονικά».

Η ανακοίνωση αφορά τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ενώ η προβλεπόμενη υποχώρηση των καιρικών φαινομένων χαρακτηρίζεται πρόσκαιρη.

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