Χανιά: Κανονικά τα σχολεία την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου – Πρόσκαιρη ύφεση της κακοκαιρίας

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του αντιπεριφερειάρχη, Νίκου Καλογερή.

Η ενημέρωση βασίζεται στις επικαιροποιημένες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι οποίες προβλέπουν πρόσκαιρη ύφεση της κακοκαιρίας μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής.

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Η ανακοίνωση για τα σχολεία στα Χανιά

Όπως αναφέρει το γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Χανίων:

«Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπεται πρόσκαιρη ύφεση της κακοκαιρίας μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 2/10/2026 και για τον λόγο αυτό τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Χανίων θα λειτουργήσουν κανονικά».

Η ανακοίνωση αφορά τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ενώ η προβλεπόμενη υποχώρηση των καιρικών φαινομένων χαρακτηρίζεται πρόσκαιρη.

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