Κυρανάκης: «Τρίτη τετραετία χωρίς ανανέωση δεν θα μπορέσει να περπατήσει»

«Τρίτη τετραετία χωρίς ανανέωση δεν θα μπορέσει να περπατήσει», τόνισε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο 7ο Olympia Forum, θέτοντας την ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας και την αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες στο επίκεντρο της πορείας προς τις εκλογές του 2027.

Σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο της «Καθημερινής», Σταύρο Παπαντωνίου, ο γραμματέας της ΝΔ αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, στη συμμετοχή νέων προσώπων στα ψηφοδέλτια και στην ενότητα της παράταξης.

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Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε σοβαρή ζημιά στη σχέση εμπιστοσύνης με μέρος της κοινωνίας.

«Αυτά υποσχέθηκα, αυτά έκανα»

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογράμμισε ότι, στον όγδοο χρόνο διακυβέρνησης και μετά από διαδοχικές κρίσεις, η ΝΔ πρέπει να φτάσει στην κάλπη έχοντας υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της.

Όπως εξήγησε, αυτό θα της επιτρέψει να παρουσιάσει με αξιοπιστία το πρόγραμμα και τις προτάσεις της για την Ελλάδα του 2030.

«Το να μπορούν τα στελέχη μας να κοιτούν τον κόσμο στα μάτια με καθαρή συνείδηση ως προς την αξιοπιστία και ως προς το όραμα που θα δώσουμε, είναι βασική πρόκληση για τους επόμενους μήνες. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, το σημαντικότερο είναι να μπορεί κανείς να πει στους πολίτες: «Αυτά υποσχέθηκα, αυτά έκανα».

Κάλεσμα για ανανέωση και συμμετοχή νέων προσώπων

Ο γραμματέας της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της ανανέωσης, σημειώνοντας ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από ανθρώπους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος.

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«Εγώ τάσσομαι υπέρ αυτής της ανανέωσης. Θεωρώ ότι τρίτη τετραετία χωρίς ανανέωση δεν θα μπορέσει να περπατήσει», είπε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος στους νέους που θέλουν να αλλάξει η χώρα, τους κάλεσε να συμμετάσχουν στην πολιτική διαδικασία και να διεκδικήσουν θέση στα ψηφοδέλτια.

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«Η ιστορία γράφεται από τους παρόντες», τόνισε, συνδέοντας τη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων με την ενεργή συμμετοχή και την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.

Η διεύρυνση προς το Κέντρο και τη Δεξιά

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια τόσο προς τα Δεξιά όσο και προς το Κέντρο.

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Αναφέρθηκε στην ικανότητα της παράταξης να εξελίσσεται και στην ανθεκτικότητά της απέναντι στις μεγάλες πολιτικές αλλαγές της μεταπολίτευσης.

Για τις δυνάμεις που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ, αναγνώρισε ότι αποτελούν υπαρκτό πολιτικό ρεύμα και σημείωσε ότι η προσπάθεια διεύρυνσης πρέπει να απευθύνεται και σε αυτό το ακροατήριο.

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Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά

Στη συζήτηση τέθηκε η σχέση της ΝΔ με τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο γραμματέας της ΝΔ τον χαρακτήρισε «έναν από τους καλύτερους πρωθυπουργούς που έχουν περάσει από την Ελλάδα», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι τον στενοχωρεί η σημερινή στάση του απέναντι στην παράταξη.

Υποστήριξε επίσης ότι τα κόμματα που προέκυψαν ιστορικά από διασπάσεις της ΝΔ δεν είχαν μακροχρόνια παρουσία.

Για το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε ότι «υπάρχει λόγος που δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα», εκτιμώντας πως, εάν ήταν βέβαιος για την επιλογή του, θα την είχε ήδη υλοποιήσει.

Ο ίδιος δήλωσε ότι επιθυμεί μια «μεγάλη Νέα Δημοκρατία ενωμένη», συνδέοντας την ενότητα με την εκλογική αποτελεσματικότητα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αυτοκριτική για τη διαχείριση του σκανδάλου

Ερωτηθείς για το μεγαλύτερο λάθος της κυβέρνησης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στάθηκε στη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίζοντας καθυστερήσεις και προβλήματα.

«Αυτό που πληρώσαμε πιο ακριβά σε επίπεδο σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία είναι η διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ», δήλωσε.

Υποστήριξε ότι οι έλεγχοι που αποκάλυψαν παράνομες επιδοτήσεις και εικονικές δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν από ελληνικές αρχές.

Ωστόσο, επισήμανε ότι ο τρόπος διαχείρισης άφησε μεγάλο μέρος της κοινωνίας να πιστεύει πως πολιτικοί της ΝΔ αποκόμισαν χρήματα από την υπόθεση, επιβαρύνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Ως βασική δυσκολία για τη Νέα Δημοκρατία προσδιόρισε τον «χρόνο και τη φθορά», έπειτα από οκτώ χρόνια διακυβέρνησης.

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