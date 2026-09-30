Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποχώρησε από την αποστολή της Πορτογαλίας – Η αντίδραση της ομοσπονδίας

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας στην Κοπεγχάγη, ανακοινώνοντας την απόφασή του μέσω Instagram και προαναγγέλλοντας ότι θα εξηγήσει τους λόγους στους συμπατριώτες του.

Η εξέλιξη ήρθε την παραμονή της αναμέτρησης με τη Δανία για το Nations League, έπειτα από δημοσιεύματα για διαφωνία με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ζόρζε Ζεσούς. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής συνέδεσε χρονικά την απόφασή του με τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή και τη συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο της πορτογαλικής ομοσπονδίας.

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Η ανάρτηση και η υπόσχεση για εξηγήσεις

Ο Ρονάλντο γνωστοποίησε ότι εγκαταλείπει το προπονητικό καμπ, αφήνοντας για αργότερα τις αναλυτικές εξηγήσεις για την αποχώρησή του.

Παράλληλα, ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες του, χωρίς εξαίρεση. Η ανάρτησή του αφορά την αποχώρηση από τη συγκεκριμένη συγκέντρωση της ομάδας και δεν περιλαμβάνει σαφή ανακοίνωση οριστικού τέλους στη διεθνή του καριέρα.

Η ομοσπονδία συνεχίζει με 24 παίκτες

Η πορτογαλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία επιβεβαίωσε την αποχώρηση του αρχηγού, με μια σύντομη ενημέρωση που επικεντρώνεται στη συνέχεια της προετοιμασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι προπονήσεις συνεχίζονται όπως είχαν προγραμματιστεί, με τους υπόλοιπους 24 ποδοσφαιριστές που έχουν κληθεί.

Η ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η ομάδα παραμένει προσηλωμένη στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και στους στόχους της, χωρίς να αναλύει τους λόγους της αποχώρησης.

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει τη Δανία την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στην Κοπεγχάγη και τη Νορβηγία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο «Ντραγκάο», χωρίς τον Ρονάλντο στην αποστολή.

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Τι προηγήθηκε με τον Ζόρζε Ζεσούς

Το κλίμα είχε επιβαρυνθεί μετά τη νίκη της Πορτογαλίας επί της Νορβηγίας με 2-1, στην οποία ο Ρονάλντο παρέμεινε στον πάγκο.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ζεσούς είχε ενημερώσει τον επιθετικό ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή, αλλά τελικά δεν τον έριξε στο παιχνίδι.

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Την Τετάρτη, ο προπονητής αρνήθηκε ότι ο Ρονάλντο είχε αρνηθεί να προπονηθεί. Ωστόσο, η ομοσπονδία επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ότι ο ποδοσφαιριστής δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση πριν από τον αγώνα με τη Δανία.

Η συνέχεια πλέον αναμένεται τόσο στο γήπεδο όσο και στις εξηγήσεις που προανήγγειλε ο αρχηγός της Πορτογαλίας.

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