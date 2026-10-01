Χαλκιδική: Νεκρός 65χρονος που καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου στη Σκάλα Φούρκας

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 65χρονος στη Σκάλα Φούρκας, στη Χαλκιδική, όταν καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου ενώ βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο.

Άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στο σημείο απεγκλώβισαν τον άνδρα. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Ερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.

Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το πώς ο κορμός καταπλάκωσε τον 65χρονο.

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