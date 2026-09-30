ΠΑΟΚ – Μανρέσα 93-78: Όσμαν και Ταϊρί υπέγραψαν τη νίκη στην πρεμιέρα του EuroCup

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Μανρέσα με 93-78 στο κατάμεστο PAOK Sports Arena και άρχισε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο EuroCup, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι χρειάστηκε να ξεπεράσει τόσο την αντίσταση των Ισπανών όσο και μια απρόοπτη διακοπή περίπου μισής ώρας, λόγω προβλήματος στη μία μπασκέτα. Όταν το παιχνίδι συνεχίστηκε, ο «Δικέφαλος» βρήκε τον ρυθμό του και με πρωταγωνιστή τον Μπριν Ταϊρί στην επίθεση απομακρύνθηκε οριστικά στο σκορ.

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Ο Τζέντι Όσμαν ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 23 πόντους, προσθέτοντας πέντε ριμπάουντ, δύο ασίστ και δύο κλεψίματα.

Όσμαν, Ταϊρί και Καλάθης έκαναν τη διαφορά

Ο Όσμαν κράτησε τον ΠΑΟΚ επιθετικά από το ξεκίνημα, ενώ ο Ταϊρί ανέλαβε δράση μετά την ανάπαυλα. Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, τους 19 στο δεύτερο ημίχρονο, και εξαιρετική αποτελεσματικότητα έξω από τα 6,75 μέτρα, με 4/5 τρίποντα.

Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Νικ Καλάθη, ο οποίος πλησίασε το νταμπλ νταμπλ, καταγράφοντας 13 πόντους, εννέα ριμπάουντ και πέντε ασίστ, μαζί με ένα κλέψιμο.

Καθοριστικό πλεονέκτημα για τους γηπεδούχους αποτέλεσε η μάχη των ριμπάουντ. Ο ΠΑΟΚ συγκέντρωσε 45, εκ των οποίων δέκα επιθετικά, έναντι 35 της Μανρέσα, εξασφαλίζοντας περισσότερες δεύτερες ευκαιρίες.

Για την ισπανική ομάδα ξεχώρισαν δύο παίκτες με εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα: ο Τζέι Ντι Νότε, πρώην παίκτης του Άρη, με 16 πόντους, τέσσερις ασίστ και τρία κλεψίματα, και ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ Τίμι Άλεν, με 15 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ.

Αμφίρροπο πρώτο ημίχρονο, με τη Μανρέσα μπροστά

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στα πρώτα λεπτά, με τον ΠΑΟΚ να αποκτά ένα μικρό προβάδισμα χάρη στον Όσμαν. Με τη συνδρομή του Ναζ Μήτρου-Λονγκ, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 21-16 στο όγδοο λεπτό, όμως η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τη διαφορά στον έναν πόντο, 21-20.

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Η Μανρέσα πέρασε μπροστά στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου, πριν οι Όσμαν και Αλεξάντερ δώσουν ξανά προβάδισμα στον «Δικέφαλο», με 33-28 στο 14΄.

Οι Νότε και Άλεν απάντησαν για τους φιλοξενούμενους, που πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι 41-40 και διεύρυναν τη διαφορά στο 45-40 αμέσως μετά την επιστροφή στο παρκέ.

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Η διακοπή λόγω μπασκέτας και το ξέσπασμα του ΠΑΟΚ

Η αντίδραση του ΠΑΟΚ ήρθε με επιμέρους σκορ 14-5, που τον έφερε μπροστά με 54-50 στο 27΄.

Με 1΄22΄΄ να απομένουν για το τέλος της τρίτης περιόδου και το σκορ στο 56-52, η αναμέτρηση διακόπηκε εξαιτίας προβλήματος στη μία από τις δύο μπασκέτες. Χρειάστηκε περίπου μισή ώρα για να συνεχιστεί το παιχνίδι, με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 58-56.

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Στην τελευταία περίοδο, όμως, ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε. Με τον Ταϊρί να βρίσκει συνεχώς στόχο, ξέφυγε με 70-56 στο 34΄, βάζοντας τις βάσεις για την επικράτησή του.

Το 35-22 της τέταρτης περιόδου διαμόρφωσε το τελικό 93-78, με τη διαφορά των 15 πόντων να είναι η μεγαλύτερη που απέκτησαν οι γηπεδούχοι στην αναμέτρηση.

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Τα δεκάλεπτα και οι συνθέσεις

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 40-41, 58-56, 93-78.

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Γκρέι 2, Μήτρου-Λονγκ 7 (1), Ταϊρί 20 (4), Όσμαν 23 (1), Αλεξάντερ 7, Ομορούγι, Χάτζινς 9 (1), Φόστερ 8, Περσίδης, Μουρ 2, Καλάθης 13 (1), Μπαζίνας 2.

ΜΑΝΡΕΣΑ (Ντιέγκο Οκάμπο): Άλεν 15 (1), Κολέντα 3, Βίλα 4, Μπόφορ, Μπάσας 10 (2), Τάμπα 7, Αγκμπό 2, Νότε 16 (2), Ονγκέντα 9, Εναμπουέλε 4, Βιγιάρ 2, Μίντσεβ 6.

Διαιτητές: Πόρομπιτς (Βοσνία Ερζεγοβίνη), Γκράτσιν (Κροατία), Πάζουρεκ (Τσεχία).

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