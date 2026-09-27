Ιστορική Ελλάδα στο Nations League! Νίκησε για πρώτη φορά τη Γερμανία με «χρυσό» Κουρμπέλη

Μία από τις μεγαλύτερες βραδιές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έζησε η Εθνική Ελλάδας, η οποία επικράτησε με 1-0 της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ, έκανε το 2Χ2 στο Nations League και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της απέναντι στα «πάντσερ».

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης πέρασε το όνομά του στην ιστορία, πετυχαίνοντας στο 74ο λεπτό το γκολ που χάρισε στη «γαλανόλευκη» έναν ανεπανάληπτο θρίαμβο.

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Μετά το σπουδαίο «διπλό» επί της Σερβίας στο Βελιγράδι, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς νίκησε και τη Γερμανία, φτάνοντας τους έξι βαθμούς και παραμένοντας μόνη στην κορυφή του ομίλου της στην κορυφαία κατηγορία του Nations League.

Δύο στα δύο στο Nations League

Η Ελλάδα άρχισε με ιδανικό τρόπο τη φετινή πορεία της στο Nations League, πετυχαίνοντας δύο σπουδαίες εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία.

Στην πρεμιέρα, η Εθνική είχε ολοκληρώσει μία συγκλονιστική ανατροπή απέναντι στη Σερβία, επικρατώντας με 2-1 χάρη στο γκολ του Τάσου Δουβίκα στο 90+5΄.

Στο Άουγκσμπουργκ παρουσίασε διαφορετικές αρετές. Έπαιξε με πειθαρχία, άντεξε στην πίεση των Γερμανών και εκμεταλλεύτηκε τη μεγάλη στιγμή της στο δεύτερο ημίχρονο, καταγράφοντας μία νίκη με τεράστια βαθμολογική και ιστορική σημασία.

Ο Τζολάκης κράτησε όρθια την Ελλάδα

Η Γερμανία είχε την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε από την αρχή να βρει διαδρόμους προς την ελληνική περιοχή, όμως η «γαλανόλευκη» ήταν εξαιρετικά οργανωμένη.

Η πρώτη σημαντική ευκαιρία του αγώνα ανήκε, μάλιστα, στην Ελλάδα, όταν στο 8ο λεπτό ο Καρέτσας συνέκλινε από δεξιά και έστειλε την μπάλα λίγο έξω από την εστία.

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Οι γηπεδούχοι απείλησαν στη συνέχεια με τον Αντεγέμι, όμως ο Κωνσταντίνος Τζολάκης πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις και διατήρησε ανέπαφη την εστία του.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας αντέδρασε εντυπωσιακά και στην εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ στο 53΄, κρατώντας το 0-0 σε μία περίοδο έντονης γερμανικής πίεσης.

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Οι αλλαγές του Γιοβάνοβιτς άλλαξαν το παιχνίδι

Στο 59ο λεπτό ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τους Κουρμπέλη και Ιωαννίδη, αναζητώντας περισσότερη ισορροπία και φρεσκάδα.

Οι κινήσεις του Έλληνα ομοσπονδιακού τεχνικού αποδείχθηκαν καθοριστικές, καθώς η Εθνική άρχισε να ελέγχει καλύτερα την αναμέτρηση και να γίνεται πιο απειλητική.

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Στο 67΄ ο Παυλίδης έκλεψε την μπάλα και τροφοδότησε τον Ιωαννίδη, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Νίμπελ, αλλά έστειλε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Ο Κουρμπέλης έγραψε ιστορία

Η μεγάλη στιγμή ήρθε στο 74ο λεπτό.

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Ο Παυλίδης άλλαξε το παιχνίδι προς τον Τζόλη, εκείνος μπήκε στην περιοχή και πραγματοποίησε το γύρισμα. Έπειτα από κόντρα, η μπάλα στρώθηκε στον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος σούταρε από τα όρια της περιοχής.

Η προσπάθειά του κόντραρε ξανά και κατέληξε στα δίχτυα του Νίμπελ για το 0-1, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς στους Έλληνες διεθνείς και στον πάγκο της Εθνικής.

Στα λεπτά που απέμεναν, η Γερμανία επιχείρησε να αντιδράσει, όμως η ελληνική άμυνα παρέμεινε απόλυτα συγκεντρωμένη και προστάτευσε το ιστορικό προβάδισμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, η Ελλάδα δεν είχε καταφέρει ποτέ να νικήσει τη Γερμανία.

Η Εθνική έβαλε τέλος σε αυτή την αρνητική παράδοση και έγραψε μία χρυσή σελίδα στην ιστορία της, την ίδια στιγμή που έκανε αποφασιστικό βήμα για μία σπουδαία πορεία στο Nations League.

Με δύο νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές και έξι βαθμούς, η «γαλανόλευκη» βρίσκεται μόνη στην κορυφή του ομίλου και δείχνει έτοιμη να διεκδικήσει μεγάλα πράγματα στη διοργάνωση.

Το γκολ

74΄: Κουρμπέλης – 0-1

Οι ενδεκάδες

Γερμανία: Νίμπελ, Βάγκνομαν, Μπίσεκ, Τα, Μπράουν, Κίμιχ, Ενμέτσα, Κοντέ, Σάντε, Αντεγέμι, Εμπνουτάλιμπ.

Ελλάδα: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Τετέι, Παυλίδης.

Ο Έλληνας διεθνής έγινε ο άνθρωπος που υπέγραψε την πρώτη νίκη της Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς στον αγωνιστικό χώρο και στον ελληνικό πάγκο.

Οι Γερμανοί πίεσαν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, όμως η «γαλανόλευκη» προστάτευσε με αυταπάρνηση το προβάδισμά της και ολοκλήρωσε έναν από τους μεγαλύτερους θριάμβους της ιστορίας της.