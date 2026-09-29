Nations League: Πρώτη με 6 βαθμούς η Ελλάδα – Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες
Η Εθνική προηγείται στον 2ο όμιλο της League A, με την Ολλανδία να ακολουθεί στους τέσσερις βαθμούς. Εκκρεμούν αγώνες της Τρίτης στις 21:45.
Μόνη στην κορυφή του 2ου ομίλου της League A στο Nations League βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας, έχοντας έξι βαθμούς σε δύο αγώνες. Η νίκη της με 1-0 επί της Γερμανίας την Κυριακή (27/9), σε συνδυασμό με το 2-1 της Ολλανδίας επί της Σερβίας, διαμόρφωσε τη βαθμολογία: Ελλάδα 6, Ολλανδία 4, Γερμανία 1 και Σερβία 0.
Το γκολ που έκρινε τον αγώνα στη Γερμανία πέτυχε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό.
Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας
|Θέση
|Ομάδα
|Αγώνες
|Βαθμοί
|1
|Ελλάδα
|2
|6
|2
|Ολλανδία
|2
|4
|3
|Γερμανία
|2
|1
|4
|Σερβία
|2
|0
Στα υπόλοιπα γκρουπ της League A που έχουν ολοκληρώσει δύο αγώνες, στην πρώτη θέση βρίσκονται η Γαλλία και η Πορτογαλία, επίσης με έξι βαθμούς. Στον 3ο όμιλο εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Ισπανία – Κροατία και Τσεχία – Αγγλία.
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στη League A
|Όμιλος
|Αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής
|Βαθμολογία
|1ος
|Βέλγιο – Γαλλία 0-1, Τουρκία – Ιταλία 1-4
|Γαλλία 6, Βέλγιο 3, Ιταλία 3, Τουρκία 0
|2ος
|Σερβία – Ολλανδία 1-2, Γερμανία – Ελλάδα 0-1
|Ελλάδα 6, Ολλανδία 4, Γερμανία 1, Σερβία 0
|3ος
|Ισπανία – Κροατία 21:45, Τσεχία – Αγγλία 21:45
|Ισπανία 3, Κροατία 3, Αγγλία 0, Τσεχία 0 (σε έναν αγώνα)
|4ος
|Δανία – Ουαλία 2-0, Νορβηγία – Πορτογαλία 1-2
|Πορτογαλία 6, Νορβηγία 3, Δανία 3, Ουαλία 0
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στη League B
|Όμιλος
|Αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής
|Βαθμολογία
|1ος
|Σλοβενία – Βόρεια Μακεδονία 21:45, Σκωτία – Ελβετία 21:45
|Ελβετία 3, Σκωτία 1, Σλοβενία 1, Βόρεια Μακεδονία 0 (σε έναν αγώνα)
|2ος
|Γεωργία – Ουκρανία 0-0, Βόρεια Ιρλανδία – Ουγγαρία 0-0
|Ουκρανία 4, Βόρεια Ιρλανδία 4, Γεωργία 1, Ουγγαρία 1
|3ος
|Αυστρία – Κόσοβο 3-1, Ισραήλ – Ιρλανδία 0-3
|Αυστρία 6, Κόσοβο 3, Ιρλανδία 3, Ισραήλ 0
|4ος
|Ρουμανία – Βοσνία 2-4, Σουηδία – Πολωνία 3-1
|Σουηδία 6, Βοσνία 4, Πολωνία 1, Ρουμανία 0
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στη League C
|Όμιλος
|Αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής
|Βαθμολογία
|1ος
|Φινλανδία – Λευκορωσία 0-0, Σαν Μαρίνο – Αλβανία 21:45
|Φινλανδία 4 (2 αγ.), Αλβανία 3 (1 αγ.), Λευκορωσία 1 (2 αγ.), Σαν Μαρίνο 0 (1 αγ.)
|2ος
|Αρμενία – Μαυροβούνιο 2-3, Λετονία – Κύπρος 0-0
|Μαυροβούνιο 6, Αρμενία 3, Κύπρος 1, Λετονία 1
|3ος
|Μολδαβία – Νήσοι Φερόε 1-1, Σλοβακία – Καζακστάν 21:45
|Σλοβακία 3 (1 αγ.), Νήσοι Φερόε 2 (2 αγ.), Καζακστάν 1 (1 αγ.), Μολδαβία 1 (2 αγ.)
|4ος
|Βουλγαρία – Εσθονία 21:45, Λουξεμβούργο – Ισλανδία 21:45
|Λουξεμβούργο 3, Εσθονία 1, Ισλανδία 1, Βουλγαρία 0 (σε έναν αγώνα)
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στη League D
|Όμιλος
|Αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής
|Βαθμολογία
|1ος
|Γιβραλτάρ – Ανδόρα 0-0
|Μάλτα 3 (1 αγ.), Ανδόρα 1 (2 αγ.), Γιβραλτάρ 1 (1 αγ.)
|2ος
|Λιθουανία – Αζερμπαϊτζάν 1-1
|Λιθουανία 4 (2 αγ.), Αζερμπαϊτζάν 1 (1 αγ.), Λιχτενστάιν 0 (1 αγ.)
Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη βαθμολογία πριν από την έναρξη των αγώνων που είναι προγραμματισμένοι για τις 21:45 της Τρίτης (29/9).
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πηγή στην Google
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