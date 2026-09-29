Nations League: Πρώτη με 6 βαθμούς η Ελλάδα – Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

Μόνη στην κορυφή του 2ου ομίλου της League A στο Nations League βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας, έχοντας έξι βαθμούς σε δύο αγώνες. Η νίκη της με 1-0 επί της Γερμανίας την Κυριακή (27/9), σε συνδυασμό με το 2-1 της Ολλανδίας επί της Σερβίας, διαμόρφωσε τη βαθμολογία: Ελλάδα 6, Ολλανδία 4, Γερμανία 1 και Σερβία 0.

Το γκολ που έκρινε τον αγώνα στη Γερμανία πέτυχε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό.

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Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας

Θέση Ομάδα Αγώνες Βαθμοί 1 Ελλάδα 2 6 2 Ολλανδία 2 4 3 Γερμανία 2 1 4 Σερβία 2 0

Στα υπόλοιπα γκρουπ της League A που έχουν ολοκληρώσει δύο αγώνες, στην πρώτη θέση βρίσκονται η Γαλλία και η Πορτογαλία, επίσης με έξι βαθμούς. Στον 3ο όμιλο εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Ισπανία – Κροατία και Τσεχία – Αγγλία.

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στη League A

Όμιλος Αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής Βαθμολογία 1ος Βέλγιο – Γαλλία 0-1, Τουρκία – Ιταλία 1-4 Γαλλία 6, Βέλγιο 3, Ιταλία 3, Τουρκία 0 2ος Σερβία – Ολλανδία 1-2, Γερμανία – Ελλάδα 0-1 Ελλάδα 6, Ολλανδία 4, Γερμανία 1, Σερβία 0 3ος Ισπανία – Κροατία 21:45, Τσεχία – Αγγλία 21:45 Ισπανία 3, Κροατία 3, Αγγλία 0, Τσεχία 0 (σε έναν αγώνα) 4ος Δανία – Ουαλία 2-0, Νορβηγία – Πορτογαλία 1-2 Πορτογαλία 6, Νορβηγία 3, Δανία 3, Ουαλία 0

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στη League B

Όμιλος Αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής Βαθμολογία 1ος Σλοβενία – Βόρεια Μακεδονία 21:45, Σκωτία – Ελβετία 21:45 Ελβετία 3, Σκωτία 1, Σλοβενία 1, Βόρεια Μακεδονία 0 (σε έναν αγώνα) 2ος Γεωργία – Ουκρανία 0-0, Βόρεια Ιρλανδία – Ουγγαρία 0-0 Ουκρανία 4, Βόρεια Ιρλανδία 4, Γεωργία 1, Ουγγαρία 1 3ος Αυστρία – Κόσοβο 3-1, Ισραήλ – Ιρλανδία 0-3 Αυστρία 6, Κόσοβο 3, Ιρλανδία 3, Ισραήλ 0 4ος Ρουμανία – Βοσνία 2-4, Σουηδία – Πολωνία 3-1 Σουηδία 6, Βοσνία 4, Πολωνία 1, Ρουμανία 0

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στη League C

Όμιλος Αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής Βαθμολογία 1ος Φινλανδία – Λευκορωσία 0-0, Σαν Μαρίνο – Αλβανία 21:45 Φινλανδία 4 (2 αγ.), Αλβανία 3 (1 αγ.), Λευκορωσία 1 (2 αγ.), Σαν Μαρίνο 0 (1 αγ.) 2ος Αρμενία – Μαυροβούνιο 2-3, Λετονία – Κύπρος 0-0 Μαυροβούνιο 6, Αρμενία 3, Κύπρος 1, Λετονία 1 3ος Μολδαβία – Νήσοι Φερόε 1-1, Σλοβακία – Καζακστάν 21:45 Σλοβακία 3 (1 αγ.), Νήσοι Φερόε 2 (2 αγ.), Καζακστάν 1 (1 αγ.), Μολδαβία 1 (2 αγ.) 4ος Βουλγαρία – Εσθονία 21:45, Λουξεμβούργο – Ισλανδία 21:45 Λουξεμβούργο 3, Εσθονία 1, Ισλανδία 1, Βουλγαρία 0 (σε έναν αγώνα)

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στη League D

Όμιλος Αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής Βαθμολογία 1ος Γιβραλτάρ – Ανδόρα 0-0 Μάλτα 3 (1 αγ.), Ανδόρα 1 (2 αγ.), Γιβραλτάρ 1 (1 αγ.) 2ος Λιθουανία – Αζερμπαϊτζάν 1-1 Λιθουανία 4 (2 αγ.), Αζερμπαϊτζάν 1 (1 αγ.), Λιχτενστάιν 0 (1 αγ.)

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη βαθμολογία πριν από την έναρξη των αγώνων που είναι προγραμματισμένοι για τις 21:45 της Τρίτης (29/9).

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