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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League: Πρώτη με 6 βαθμούς η Ελλάδα – Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

Η Εθνική προηγείται στον 2ο όμιλο της League A, με την Ολλανδία να ακολουθεί στους τέσσερις βαθμούς. Εκκρεμούν αγώνες της Τρίτης στις 21:45.

Nations League: Πρώτη με 6 βαθμούς η Ελλάδα – Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Μόνη στην κορυφή του 2ου ομίλου της League A στο Nations League βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας, έχοντας έξι βαθμούς σε δύο αγώνες. Η νίκη της με 1-0 επί της Γερμανίας την Κυριακή (27/9), σε συνδυασμό με το 2-1 της Ολλανδίας επί της Σερβίας, διαμόρφωσε τη βαθμολογία: Ελλάδα 6, Ολλανδία 4, Γερμανία 1 και Σερβία 0.

Το γκολ που έκρινε τον αγώνα στη Γερμανία πέτυχε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό.

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Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας

ΘέσηΟμάδαΑγώνεςΒαθμοί
1Ελλάδα26
2Ολλανδία24
3Γερμανία21
4Σερβία20

Στα υπόλοιπα γκρουπ της League A που έχουν ολοκληρώσει δύο αγώνες, στην πρώτη θέση βρίσκονται η Γαλλία και η Πορτογαλία, επίσης με έξι βαθμούς. Στον 3ο όμιλο εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Ισπανία – Κροατία και Τσεχία – Αγγλία.

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στη League A

ΌμιλοςΑποτελέσματα 2ης αγωνιστικήςΒαθμολογία
1οςΒέλγιο – Γαλλία 0-1, Τουρκία – Ιταλία 1-4Γαλλία 6, Βέλγιο 3, Ιταλία 3, Τουρκία 0
2οςΣερβία – Ολλανδία 1-2, Γερμανία – Ελλάδα 0-1Ελλάδα 6, Ολλανδία 4, Γερμανία 1, Σερβία 0
3οςΙσπανία – Κροατία 21:45, Τσεχία – Αγγλία 21:45Ισπανία 3, Κροατία 3, Αγγλία 0, Τσεχία 0 (σε έναν αγώνα)
4οςΔανία – Ουαλία 2-0, Νορβηγία – Πορτογαλία 1-2Πορτογαλία 6, Νορβηγία 3, Δανία 3, Ουαλία 0

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στη League B

ΌμιλοςΑποτελέσματα 2ης αγωνιστικήςΒαθμολογία
1οςΣλοβενία – Βόρεια Μακεδονία 21:45, Σκωτία – Ελβετία 21:45Ελβετία 3, Σκωτία 1, Σλοβενία 1, Βόρεια Μακεδονία 0 (σε έναν αγώνα)
2οςΓεωργία – Ουκρανία 0-0, Βόρεια Ιρλανδία – Ουγγαρία 0-0Ουκρανία 4, Βόρεια Ιρλανδία 4, Γεωργία 1, Ουγγαρία 1
3οςΑυστρία – Κόσοβο 3-1, Ισραήλ – Ιρλανδία 0-3Αυστρία 6, Κόσοβο 3, Ιρλανδία 3, Ισραήλ 0
4οςΡουμανία – Βοσνία 2-4, Σουηδία – Πολωνία 3-1Σουηδία 6, Βοσνία 4, Πολωνία 1, Ρουμανία 0

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στη League C

ΌμιλοςΑποτελέσματα 2ης αγωνιστικήςΒαθμολογία
1οςΦινλανδία – Λευκορωσία 0-0, Σαν Μαρίνο – Αλβανία 21:45Φινλανδία 4 (2 αγ.), Αλβανία 3 (1 αγ.), Λευκορωσία 1 (2 αγ.), Σαν Μαρίνο 0 (1 αγ.)
2οςΑρμενία – Μαυροβούνιο 2-3, Λετονία – Κύπρος 0-0Μαυροβούνιο 6, Αρμενία 3, Κύπρος 1, Λετονία 1
3οςΜολδαβία – Νήσοι Φερόε 1-1, Σλοβακία – Καζακστάν 21:45Σλοβακία 3 (1 αγ.), Νήσοι Φερόε 2 (2 αγ.), Καζακστάν 1 (1 αγ.), Μολδαβία 1 (2 αγ.)
4οςΒουλγαρία – Εσθονία 21:45, Λουξεμβούργο – Ισλανδία 21:45Λουξεμβούργο 3, Εσθονία 1, Ισλανδία 1, Βουλγαρία 0 (σε έναν αγώνα)

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στη League D

ΌμιλοςΑποτελέσματα 2ης αγωνιστικήςΒαθμολογία
1οςΓιβραλτάρ – Ανδόρα 0-0Μάλτα 3 (1 αγ.), Ανδόρα 1 (2 αγ.), Γιβραλτάρ 1 (1 αγ.)
2οςΛιθουανία – Αζερμπαϊτζάν 1-1Λιθουανία 4 (2 αγ.), Αζερμπαϊτζάν 1 (1 αγ.), Λιχτενστάιν 0 (1 αγ.)

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη βαθμολογία πριν από την έναρξη των αγώνων που είναι προγραμματισμένοι για τις 21:45 της Τρίτης (29/9).

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