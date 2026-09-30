Ρονάλντο: Οριστικό τέλος από την εθνική Πορτογαλίας, σύμφωνα με την O Jogo

Νέα διάσταση στην αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας δίνει η O Jogo, υποστηρίζοντας ότι ο αρχηγός αποφάσισε να μην αγωνιστεί ξανά με το εθνόσημο.

Το δημοσίευμα, που έγινε γνωστό αργά το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, χαρακτηρίζει την απόφασή του μη αναστρέψιμη. Εφόσον επιβεβαιωθεί, η αποχώρηση από την αποστολή θα αποτελέσει το τέλος της διεθνούς διαδρομής του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος ο Ρονάλντο, πάντως, στην τοποθέτησή του ανακοίνωσε την αποχώρηση από τη συγκέντρωση της ομάδας και προανήγγειλε ότι θα εξηγήσει τους λόγους. Δεν διατύπωσε ρητή ανακοίνωση οριστικής αποχώρησης από την εθνική.

Η O Jogo μιλά για απόφαση χωρίς επιστροφή

Σύμφωνα με το πορτογαλικό μέσο, ο Ρονάλντο έχει αποφασίσει να κλείσει το κεφάλαιο της εθνικής Πορτογαλίας.

Η πληροφορία δίνει διαφορετικό βάρος στο πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στην Ουαλία, στο Αλβαλάδε. Κατά την O Jogo, αυτή θα μείνει ως η τελευταία αναμέτρησή του με την εθνική ομάδα.

Προς το παρόν, η οριστική αποχώρηση αποτελεί πληροφορία του δημοσιεύματος και δεν πρέπει να συγχέεται με όσα έχει ανακοινώσει προσωπικά ο ποδοσφαιριστής.

Η αποχώρηση και οι εξηγήσεις που προανήγγειλε

Η εξέλιξη ακολούθησε την αποχώρηση του Ρονάλντο από την αποστολή και την απάντηση της πορτογαλικής ομοσπονδίας.

Ο Πορτογάλος ανέφερε ότι πήρε την απόφαση μετά τη συνέντευξη Τύπου του ομοσπονδιακού προπονητή και αφού συνομίλησε με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν, λέγοντας ότι θα μιλήσει στους Πορτογάλους όταν κρίνει πως έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Στο ίδιο μήνυμα ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Πορτογαλία και στους συμπαίκτες του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το μέλλον του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επόμενο μήνυμά του αποκτά ιδιαίτερη σημασία

Με την O Jogo να κάνει λόγο για αμετάκλητη απόφαση, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επόμενη δημόσια τοποθέτηση του Ρονάλντο.

Αυτή αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν η αποχώρηση αφορά μόνο τη συγκεκριμένη αποστολή ή αν πράγματι σηματοδοτεί το οριστικό τέλος της παρουσίας του στην εθνική Πορτογαλίας.