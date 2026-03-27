Ελλάδα – Μάλτα 5-0: Με πρωταγωνιστή τον Κούτσια η Εθνική Ελπίδων πέτυχε το 6/6 στα προκριματικά του Euro U21

Η Εθνική Ελπίδων συνέχισε τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις στα προκριματικά του Euro U21, επικρατώντας με 5-0 της Μάλτας στο γήπεδό της.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η γαλανόλευκη έκανε το 6/6 στον όμιλό της και πλησίασε ακόμη περισσότερο στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη δείχνει να διαθέτει μεγάλο ταλέντο και να δημιουργεί ισχυρές προσδοκίες για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η αναμέτρηση με τη Μάλτα δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο, με την ελληνική ομάδα να επιβάλλεται απόλυτα.

Στην κορυφή του ομίλου, η Εθνική έχει τρεις βαθμούς περισσότερους από τη Γερμανία, την οποία είχε νικήσει με 3-2 εκτός έδρας και αναμένεται να αντιμετωπίσει ξανά στην έδρα της στον δεύτερο γύρο. Στην τελική φάση προκρίνονται οι εννέα πρώτοι των ομίλων, μαζί με τις διοργανώτριες χώρες Αλβανία και Σερβία, καθώς και ο καλύτερος δεύτερος.

Ο Κούτσιας «καταστρέφει» τη Μάλτα

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Ελλάδα ήταν ο Γιάννης Κούτσιας, που σημείωσε χατ-τρικ στο 23’, 61’ και 79’. Το σκορ άνοιξε ο Κωνσταντίνος Γκούμας στο 16’, ενώ ο Δημήτρης Καλοσκάμης διαμόρφωσε το 3-0 στο 49’ με όμορφο τελείωμα.

Η Εθνική Ελπίδων δείχνει να είναι απόλυτα κυρίαρχη στον όμιλό της και συνεχίζει να εμπνέει αισιοδοξία για το ελληνικό ποδόσφαιρο του αύριο.