Ελλάδα – Λετονία 104-86: Εντυπωσιακό ντεμπούτο του Γιάννη στο “Ακρόπολις”

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ παρουσίασε το καλύτερο πρόσωπό της στην πρεμιέρα του τουρνουά «Ακρόπολις», επικρατώντας με 104-86 της Λετονίας. Το ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα φιλικά αποτέλεσε το μεγάλο γεγονός της βραδιάς, με τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ να κάνει τη διαφορά από τα πρώτα λεπτά.

Ο «Greek Freak» αγωνίστηκε μόλις 15:18 λεπτά, αλλά πρόλαβε να πετύχει 25 πόντους (οι 20 στο πρώτο ημίχρονο), να μαζέψει 10 ριμπάουντ και να γεμίσει τη στατιστική του με ασίστ, κλεψίματα και τάπες, δείχνοντας πως είναι έτοιμος να ηγηθεί της Εθνικής στο Eurobasket.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπήκε εντυπωσιακά στο παρκέ, φτάνοντας στο +13 από την πρώτη περίοδο, ενώ ο Λαρεντζάκης με τρία συνεχόμενα τρίποντα «εκτόξευσε» τη διαφορά στη δεύτερη. Στο ημίχρονο η «γαλανόλευκη» είχε ήδη σημειώσει 61 πόντους, δείχνοντας την επιθετική της πληθωρικότητα.

Στο δεύτερο μέρος, με τους Λετονούς να ρίχνουν περισσότερη πίεση πάνω στον Γιάννη, ο ρυθμός έπεσε, αλλά η Εθνική κράτησε άνετα το προβάδισμα και έφτασε σε μια ευρεία νίκη, σημειώνοντας τριψήφιο αριθμό πόντων. Εκτός από τον Αντετοκούνμπο, ξεχώρισε και ο Λαρεντζάκης με 12 πόντους και 4/4 τρίποντα.

Δεκάλεπτα: 30-17, 61-45, 82-66, 104-86