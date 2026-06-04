Ξέσπασμα Γιαννακόπουλου μετά το Game 1 των τελικών: “Τώρα θα μιλήσω την μόνη γλώσσα που καταλαβαίνετε”

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα μετά το Game 1 των τελικών της Stoiximan Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχολίασε τις εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, κάνοντας αναφορά σε όσα, έχουν συμβεί τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα σχετικά με τη στάση που προτίθεται να ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός το επόμενο διάστημα.

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Αναλυτικά το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Τρία χρόνια κρούω τον κώδωνα… με σεβασμό, υπομονή και ευγένεια…

Αν πάλι δεν ακούτε ή δεν θέλετε να τον ακούσετε δεν θα φταίω εγώ πάλι…

Εγώ έκανα ό,τι όφειλα αλλά δεν…

Τώρα με απόλυτα καθαρή την συνείδηση μου θα μιλήσω στην μόνη γλώσσα που αποδεδειγμένα καταλαβαίνετε…

Κρίμα…».