Σουηδία – Ελλάδα: Το 0-1 έκανε ο Τσιμίκας

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Σουηδία εκτός έδρας, με τον αγώνα να αποτελεί πρόβα τζενεράλε για τους Σκανδιναβούς ενόψει της συμμετοχής τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η «γαλανόλευκη» επιδιώκει να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι σε έναν υψηλού επιπέδου αντίπαλο, ενόψει των επόμενων επίσημων υποχρεώσεών της τον Σεπτέμβριο στο Nations League, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με ισχυρές ομάδες όπως η Σερβία και η Γερμανία.

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Το 1-0 για την Ελλάδα έκανε ο Τσιμίκας, ο οποίος πλάσαρε ιδανικά με το δεξί από το ύψος της περιοχής.