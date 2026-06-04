ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σουηδία – Ελλάδα: Το 0-1 έκανε ο Τσιμίκας

Η «γαλανόλευκη» επιδιώκει να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι σε έναν υψηλού επιπέδου αντίπαλο

Σουηδία – Ελλάδα: Το 0-1 έκανε ο Τσιμίκας
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:57

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Σουηδία εκτός έδρας, με τον αγώνα να αποτελεί πρόβα τζενεράλε για τους Σκανδιναβούς ενόψει της συμμετοχής τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η «γαλανόλευκη» επιδιώκει να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι σε έναν υψηλού επιπέδου αντίπαλο, ενόψει των επόμενων επίσημων υποχρεώσεών της τον Σεπτέμβριο στο Nations League, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με ισχυρές ομάδες όπως η Σερβία και η Γερμανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 1-0 για την Ελλάδα έκανε ο Τσιμίκας, ο οποίος πλάσαρε ιδανικά με το δεξί από το ύψος της περιοχής.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ