Ηγουμενίτσα: Απόβαση χιλιάδων μηχανόβιων για το παγκόσμιο ραντεβού των Hell Angels (Βίντεο)

Σε ρυθμούς μιας πρωτοφανούς σε μέγεθος διοργάνωσης για τα δεδομένα της περιοχής κινείται η Ηγουμενίτσα, καθώς χιλιάδες μοτοσικλετιστές από κάθε γωνιά του πλανήτη κατακλύζουν την πόλη.

Αφορμή αποτελεί το παγκόσμιο ραντεβού του θρυλικού club «Hells Angels», το οποίο φέτος φιλοξενείται στην περιοχή του Δρεπάνου.

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Το κύμα των επισκεπτών καταφθάνει σταδιακά, τόσο μέσω του οδικού δικτύου όσο και διά θαλάσσης, με την κινητικότητα να παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι το οπτικό υλικό που κατέγραψε η κάμερα του thespro.gr στο λιμάνι της πόλης.

Πολυμελής ομάδα αναβατών αποβιβάστηκε οργανωμένα από το οχηματαγωγό πλοίο «Venezia» προερχόμενο από την Ιταλία, σχηματίζοντας μια εντυπωσιακή πομπή με κατεύθυνση το κέντρο και τα περίχωρα της Ηγουμενίτσας.

Παράλληλα, έντονη είναι η παρουσία μεμονωμένων μοτοσικλετιστών αλλά και οργανωμένων λεσχών στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Θεσπρωτίας που οδηγούν προς το Δρέπανο, δίνοντας ένα ιδιαίτερο «χρώμα» στην καθημερινότητα της περιοχής.

Η προσέλευση των μελών αναμένεται να αγγίξει το ζενίθ της το μεσημέρι της Παρασκευής (05/06), οπότε και θα δοθεί η επίσημη εκκίνηση των εκδηλώσεων της διεθνούς συνάντησης.

Η μαζική προσέλευση των επισκεπτών έχει σημάνει «συναγερμό» στον επιχειρηματικό κόσμο της Θεσπρωτίας.

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Ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά καταλύματα και καταστήματα εστίασης στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν στο 100% της χωρητικότητάς τους, καταγράφοντας εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς λειτουργίας.

Λόγω του μεγάλου όγκου των βαριών οχημάτων και των συμμετεχόντων, οι τοπικές Αρχές και τα σώματα ασφαλείας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

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Στόχος είναι η διασφάλιση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας, η αποφυγή κυκλοφοριακού κορεσμού στο λιμάνι και η απρόσκοπτη πρόσβαση προς το σημείο της συγκέντρωσης στο Δρέπανο.