Μουντιάλ 2026: Αυτό είναι το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα – Δείτε αναλυτικά τους αγώνες

Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 έχει ξεκινήσει, και η δημόσια τηλεόραση ετοιμάζεται να μεταφέρει τη μοναδική ατμόσφαιρα της διοργάνωσης στις οθόνες μας.

Για πρώτη φορά με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων, η ΕΡΤ θα καλύψει και τις 104 αναμετρήσεις του τουρνουά.

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Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά όλους τους αγώνες μέσα από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, αλλά και την πλατφόρμα του ERTFLIX, η οποία θα παρέχει live επαυξημένα στατιστικά στοιχεία απευθείας από τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Η δημοσιογραφική ομάδα της ΕΡΤ στη Βόρεια Αμερική

Η κρατική τηλεόραση επιστρατεύει ένα πλήρες επιτελείο για τη σφαιρική κάλυψη του θεσμού.

Στην πρώτη γραμμή των γηπέδων θα βρεθούν οι απεσταλμένοι Γιάννης Καραλής, Τάσος Κολλίντζας, Πέτρος Μαυρογιαννίδης, Ιωσήφ Νικολάου, Αλέξης Σπυρόπουλος, Γιώργος Τραπεζανίδης και Γιώργος Χαϊκάλης, οι οποίοι θα μεταφέρουν αποκλειστικό παρασκήνιο και θα αναλάβουν τις περιγραφές των αγώνων.

Στο δυναμικό των μεταδόσεων και της δημοσιογραφικής υποστήριξης συμμετέχουν επίσης οι Μίλτος Θεοδοσίου, Πάνος Μπλέτσος, Δημήτρης Μπουμπουγιατζής, Νίκος Οικονομόπουλος, Γιώργος Πολύζος, Χρήστος Σαράντος και Ηλίας Χριστογιαννόπουλος.

Το καθημερινό ραντεβού στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η αγωνιστική δράση θα πλαισιώνεται καθημερινά από τρεις ειδικές εκπομπές, γεμάτες αναλύσεις, ρεπορτάζ και αφιερώματα.

Στις 15:00: Η Χριστίνα Βραχάλη και ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Νίκος Νταμπίζας ανοίγουν την αυλαία της αθλητικής ενημέρωσης, δίνοντας τον πρώτο παλμό της ημέρας.

Στις 20:00: Ο Περικλής Μακρής και ο Παναγιώτης Κουλουμπής, μαζί με τους Euroπαίους του 2004, Τάκη Φύσσα και Ντέμη Νικολαΐδη, αναλύουν τα μεγάλα παιχνίδια πριν από τη σέντρα.

Μετά τη λήξη των αγώνων η ίδια κορυφαία ομάδα επιστρέφει στο στούντιο για το καθιερωμένο post-game, αποδομώντας τις κρίσιμες φάσεις και καταγράφοντας όλες τις εξελίξεις από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα