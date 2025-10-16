Αυτοί θα σφυρίξουν το Εφές – Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της Euroleague
Ποιοι είναι οι διαιτητές
Γνωστοποίησε η Euroleagueτη διαιτητική τριάδα του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Εφές. Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στην Πόλη την Παρασκευή (17/10) για την 5η αγωνιστική.
Ειδικότερα, οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Έντουαρντ Ουντιάνσκι θα διευθύνουν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στην Τουρκία.
Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει ρεκόρ 3-1, ενώ αυτή της Εφές 2-2.
Οι Τούρκοι έρχονται, πάντως, με φορά μετά το σπουδαίο διπλό επί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ.
