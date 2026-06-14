Κυριάκος Μητσοτάκης: Το βίντεο από την Ρόδο – “Την ιδρώνουμε την φανέλα, θα κερδίσουμε την τρίτη θητεία”

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Σάββατο (13/6) την Ρόδο στέλνοντας ηχηρό μήνυμα καθώς πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στις εκλογές του 2027.

Σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης ανάρτησε ένα βίντεο, στο οποίο σχολιάζει στη λεζάντα πως «εσείς κάνατε τη ΝΔ μεγάλη, εσείς μας δώσατε τη δυνατότητα να κερδίσουμε τις εκλογές δύο φορές και θα το κάνουμε και τρίτη φορά», φράση που ακούγεται στο βίντεο να λέει προς τους πολίτες.

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Σε κάποια άλλη στιγμή του βίντεο, φαίνεται να βγαίνει κρατώντας ένα μαντήλι ιδρωμένος λόγω της ζέστης και αστειευόμενος ανέφερε τη φράση «την ιδρώνουμε τη φανέλα».