To επικό σχόλιο του Βεζένκοφ στον Μπαρτζώκα για τα μπουζούκια: “Κόουτς ερχόμουν εδώ κρυφά, τώρα μπορώ να ανέβω και πάνω στην σκηνή”

Πολλές ήταν οι στιγμές που έμειναν από το επικό εορτασμό της κατάκτησης του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό με τον Σάσα Βεζένκοφ να κλέβει την παράσταση στα καθιερωμένα μπουζούκια μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Σε μία στιγμή που ανέβασε ακόμη περισσότερο το κέφι και τα πειράγματα πρωταγωνίστησε διεθνής με την Βουλγαρία φόργουορντ καθώς απευθύνθηκε αρχικά στον προπονητή του, Γιώργο Μπαρτζώκα αποκαλύπτοντας ουσιαστικά πως ερχόταν συχνά στα μπουζούκια παρά το γεγονός ότι το είχε απαγορεύσει.

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«Κόουτς, όταν μου είπες να μην έρχομαι εδώ, εγώ ερχόμουνα και κρυβόμουν εκεί πίσω. Τώρα μπορώ να ανέβω και πάνω στη σκηνή και να μη κρύβομαι εκεί πίσω», είπε ο Βεζένκοφ με το πλήθος να… παραληρεί φωνάζοντας «M-V-P». Στη συνέχεια ανέφερε: «Λοιπόν, τι είπε ο κόουτς, να το πάμε λίγο αλλιώς;» και ξεκίνησε το γνωστό σύνθημα «παίρνω θέση στη κερκίδα…».

Ο ηγέτης του Ολυμπιακού αναφερόταν στην ξεχωριστή στιγμή από την γιορτή των Ερυθρόλευκων για την κατάκτηση της Euroleague στο Δημοτικό Θέατρο που ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε πάρει το μικρόφωνο τραγουδώντας το συγκεκριμένο σύνθημα.

Ο MVP της EuroLeague, σε άλλη στιγμή όταν, ανέβηκε πάνω στη σκηνή και μεταξύ άλλων χόρεψε το «Bangaranga».

Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας πανηγύρισαν τις φετινές τους επιτυχίες σε νυχτερινό κέντρο, με τα τρόπαια της Basket League και Euroleague. Σε πανηγυρικό και άκρως εορταστικό κλίμα οι Πειραιώτες γιόρτασαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και τέταρτο την τελευταία πενταετία ολοκληρώνοντας μία σκληρή και δύσκολη σεζόν με πάνω από 80 παιχνίδια.

Όλοι τους πήγαν κατευθείαν από το ΣΕΦ στο κέντρο διασκέδασης, όπου στήθηκε μεγάλο γλέντι υπό τους ήχους της Κατερίνας Λιόλιου. Όπως αναμενόταν, το κέντρο διασκέδασης… γκρεμίστηκε στο «Νοικιάστηκε», το οποίο έχει γίνει άτυπος ύμνος για τον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση ευρωπαϊκών τίτλων στις έδρες αντιπάλων τους στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι φίλοι του Ολυμπιακού δημιούργησαν έντονη ατμόσφαιρα, μετατρέποντας το νυχτερινό κέντρο σε μια μεγάλη ερυθρόλευκη εξέδρα, με συνεχόμενα συνθήματα και αποθέωση των πρωταθλητών.

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