Σύζυγος Γκραντ: “Με είχαν προειδοποιήσει για το πόσο διεφθαρμένος και βρώμικος οργανισμός είναι ο Ολυμπιακός”

Ο Παναθηναϊκός βίωσε την 2η συνεχόμενη απώλεια τίτλου ελληνικού πρωταθλήματος και η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ ξέσπασε μιλώντας για ληστεία.

Η σύζυγος του Γκραντ σε ένα πρωτοφανή ξέσπασμα αναφέρετε στους Πειραιώτες ως διεφθαρμένη ομάδα, ενώ δεν δίστασε να γράψει πως ακόμα και οι αθλητές της ομάδας του Πειραιά ξέρουν πως έγινε κλοπή.

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«Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που μιλάω γι’ αυτό. Όταν εγώ και τα παιδιά μετακομίσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πολλοί φίλαθλοι προσπάθησαν να με προειδοποιήσουν για τον οργανισμό του Ολυμπιακού και για το πόσο διεφθαρμένος και βρόμικος είναι εδώ και χρόνια. Όχι μόνο στο μπάσκετ. Τους άκουσα, αλλά τότε δεν γνώριζα πραγματικά πολλά. Τώρα όμως, που το ζω η ίδια, καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοούσαν.

Ποτέ δεν υπάρχει δίκαιη ευκαιρία όταν είναι αυτοί απέναντι και, δυστυχώς, όλοι λίγο-πολύ ξέραμε πώς θα κατέληγε. Ως Αμερικανίδα, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο και λυπάμαι πραγματικά τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που αναγκάζονται να υπομένουν αυτή τη μεροληψία όλα αυτά τα χρόνια.

Ένα πράγμα μπορώ να σας πω: Οι αληθινοί άνθρωποι του μπάσκετ, που γνωρίζουν το παιχνίδι και το σέβονται, δεν σήκωσαν αυτό το τρόπαιο με χαρά χθες το βράδυ. Γιατί μέσα τους ξέρουν ότι ήταν μια ολοκληρωτική ληστεία!», ήταν το μήνυμα της συζύγου του Τζέριαν Γκραντ.