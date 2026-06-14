Βραζιλία: Τραγωδία με 21χρονη που πήγε για ελεύθερη πτώση – Την έριξαν χωρίς σχοινί ασφαλείας και έχασε την ζωή της, δείτε βίντεο

Μία πραγματική τραγωδία σημειώθηκε στην Βραζιλία όταν 21χρονη που πήγε για ελεύθερη πτώση έχασε την ζωή της καθώς την έριξαν στο κενό χωρίς σχοινί ασφαλείας.

Μάρτυρες που κυκλοφορούν στα social media αναφέρουν ότι λίγο πριν το περιστατικό επικράτησε αναστάτωση στο σημείο, καθώς παρευρισκόμενοι φώναζαν πως η γυναίκα δεν ήταν δεμένη με σχοινί ασφαλείας.

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Αποτέλεσμα αυτού ήταν, η 21χρονη Maria Eduarda Rodrigues de Freitas να βρεθεί στο κενό χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να χάσει την ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα που βρίσκονταν στο σημείο πραγματοποίησαν ΚΑΡΠΑ μέχρι οι αρχές του Σάο Πάολο να φτάσουν στο σημείο. 🇧🇷 Tragedy in Brazil.



Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, just 21, died after being thrown from the "Skeleton Bridge" in Limeira for what she thought was a bungee jump.



The cord was NEVER attached.



Six people have reportedly been detained by police.



Heartbreaking.… June 13, 2026

Ωστόσο, ο θάνατος επιβεβαιώθηκε επί τόπου και ήταν σχεδόν ακαριαίος λόγω πολλαπλών τραυμάτων. Το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση.