ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Βραζιλία: Τραγωδία με 21χρονη που πήγε για ελεύθερη πτώση – Την έριξαν χωρίς σχοινί ασφαλείας και έχασε την ζωή της, δείτε βίντεο

Οι παρευρισκόμενοι φώναζαν πως η γυναίκα δεν ήταν δεμένη

Βραζιλία: Τραγωδία με 21χρονη που πήγε για ελεύθερη πτώση – Την έριξαν χωρίς σχοινί ασφαλείας και έχασε την ζωή της, δείτε βίντεο
DEBATER NEWSROOM

Μία πραγματική τραγωδία σημειώθηκε στην Βραζιλία όταν 21χρονη που πήγε για ελεύθερη πτώση έχασε την ζωή της καθώς την έριξαν στο κενό χωρίς σχοινί ασφαλείας.

Μάρτυρες που κυκλοφορούν στα social media αναφέρουν ότι λίγο πριν το περιστατικό επικράτησε αναστάτωση στο σημείο, καθώς παρευρισκόμενοι φώναζαν πως η γυναίκα δεν ήταν δεμένη με σχοινί ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποτέλεσμα αυτού ήταν, η 21χρονη Maria Eduarda Rodrigues de Freitas να βρεθεί στο κενό χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να χάσει την ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα που βρίσκονταν στο σημείο πραγματοποίησαν ΚΑΡΠΑ μέχρι οι αρχές του Σάο Πάολο να φτάσουν στο σημείο.

Ωστόσο, ο θάνατος επιβεβαιώθηκε επί τόπου και ήταν σχεδόν ακαριαίος λόγω πολλαπλών τραυμάτων. Το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ