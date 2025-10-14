Παναθηναϊκός: “Καπνός” τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με Εφές

Την Παρασκευή (17/10) η Εφές Αναντογλού υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Η αναμέτρηση θα γίνει σ’ ένα κατάμεστο «Basketball Development Center», αφού η Εφές Αναντολού ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (17/10) στις 20:30 και θα γίνει για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Panathinaikos Aktor karşılaşması için satışa sunulan tüm biletler tükenmiştir.



Maç günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi gişelerinden bilet satışı yapılmayacaktır.



Günler öncesinden gösterdiğin ilgi için teşekkürler Anadolu Efesli.#BenimYerimBurası pic.twitter.com/PuoAs25m4Z— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 14, 2025

Αυτό θα είναι το δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού τη φετινή διοργάνωση, μετά το ταξίδι στη Βιτόρια για τον αγώνα με την Μπασκόνια.