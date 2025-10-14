Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Παναθηναϊκός: “Καπνός” τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με Εφές

Η αναμέτρηση θα γίνει σ’ ένα κατάμεστο «Basketball Development Center»

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Την Παρασκευή (17/10) η Εφές Αναντογλού υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Η αναμέτρηση θα γίνει σ’ ένα κατάμεστο «Basketball Development Center», αφού η Εφές Αναντολού ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (17/10) στις 20:30 και θα γίνει για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Αυτό θα είναι το δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού τη φετινή διοργάνωση, μετά το ταξίδι στη Βιτόρια για τον αγώνα με την Μπασκόνια.

