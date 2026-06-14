Μέση Ανατολή: Το Ιράν δεσμεύτηκε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Προχωράει η συμφωνία με τις ΗΠΑ

Σε οριστική συμφωνία καταλήγει το Ιράν με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολη.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το τελικό προσχέδιο του μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ κάλυπτε μια σειρά θεμάτων, από το πυρηνικό έργο της Τεχεράνης έως το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και τις εξαιρέσεις των ΗΠΑ από τις κυρώσεις για το πετρέλαιο, με μια τελική συμφωνία να θα συζητηθεί εντός 60 ημερών από την επίτευξη συμφωνίας από τις δύο πλευρές.

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Σύμφωνα με την πηγή, το προσχέδιο περιλαμβάνει σαφή δέσμευση της Τεχεράνης ότι «δεν θα παράγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε η Ουάσιγκτον φέρεται να έχει αποδεχθεί στο προσχέδιο τη μείωση του αποθέματος «υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου» μέσα στο Ιράν.

Ο μηχανισμός εφαρμογής του μέτρου αυτού θα συζητηθεί μέσα στις επόμενες 60 ημέρες.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, έως την επίτευξη τελικής συμφωνίας για το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή, το Ιράν φέρεται να έχει δεσμευτεί να μην διατηρήσει το σημερινό πυρηνικό status quo, συμπεριλαμβανομένης της μη επέκτασης του εμπλουτισμού ουρανίου και της μη διεύρυνσης πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν ανοίγει αμέσως ξανά το Στενό του Ορμούζ σε όλα τα εμπορικά πλοία, ενώ οι ΗΠΑ αίρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ενώ θα αρθούν οι πετρελαϊκές κυρώσεις κατά του Ιράν για μια συγκεκριμένη περίοδο, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να πουλάει πετρέλαιο και να λαμβάνει έσοδα.

Οι επίσης ΗΠΑ συμφωνούν να αποδεσμεύσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, μεταξύ άλλων μέσω άμεσων μεταφορών μετρητών, συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών χωρών και ​γραμμών χρηματοοικονομικής πίστωσης.

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Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία σε διάστημα 60 ημερών.

Διαπραγματευτές από το Κατάρ εν τω μεταξύ, μετέβησαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.

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Σύμφωνα με το Axios, η καταρχήν συμφωνία θα υπογραφεί ηλεκτρονικά με κύρια σημεία την παράταση της εκεχειρίας για 60 μέρες, το άνοιγμα στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και την επανέναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα.







