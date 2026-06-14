Μπαράζ συλλήψεων από τροχονομικούς ελέγχους στην Κρήτη – Βεβαιώθηκαν πάνω από 650 παραβάσεις

Αστυνομικές δράσεις στην Περιφέρεια Κρήτης, οδήγησαν στη βεβαίωση εκατοντάδων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ακινητοποιήθηκαν δεκάδες οχήματα και συνελήφθησαν 16 άτομα για διάφορα αδικήματα.

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και εν γένει των παραβατικών συμπεριφορών, πραγματοποιήθηκαν χθες συντονισμένες αστυνομικές δράσεις σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, στις οποίες συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις των διευθύνσεων Αστυνομίας και του τμήματος Βόρειου Οδικού ‘Αξονα Κρήτης της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτών των δράσων πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.783 οχήματα και 2.075 άτομα. Βεβαιώθηκαν 656 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 86 οχήματα.

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Ειδικότερα οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που βεβαιώθηκαν: 24 αφορούσαν τη μη χρήση ζώνης, 37 την οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, 44 τη μη χρήση κράνους, 38 την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, 11 ήσαν παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα. 7 αφορούσαν την παραβίαση προτεραιότητας, 32 αντικανονικούς ελιγμούς, 2 την χρήση κινητού τηλεφώνου, 25 τη στέρηση άδειας ικανότητας οδηγού, 8 αντικανονικό προσπέρασμα, 7 την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και 421 ήταν οι λοιπές παραβάσεις.



Επιπλέον, σε άλλους αστυνομικούς ελέγχους βεβαιώθηκαν 9 παραβάσεις και συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα για παραβάσεις που αφορούσαν κατά περίπτωση την νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, ζωοκλοπής, υπαίθριου εμπορίου και διατάραξης κοινής ησυχίας, καθώς και για στέρηση πιστοποιητικών υγείας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι έλεγχοι, όπως επισημαίνει η διοίκηση της ΕΛ.ΑΣ στο νησί, θα συνεχιστούν και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.