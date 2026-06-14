ΝΒΑ: “Κάηκε” η Νέα Υόρκη μετά τον θρίαμβο των Νικς στους τελικούς απέναντι στους Σπερς – Έσπασαν περιπολικό (βίντεο)

Ασυγκράτητοι ήταν οι οπαδοί των Νιου Υόρκ Νικς μετά την νίκη της ομάδας τους επί των Σπερς και την πρώτη κατάκτηση πρωταθλήματος ΝΒΑ μετά από 53 χρόνια.

Οι Νικς εξασφάλισαν τον τίτλο το βράδυ του Σαββάτου κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς, με σκορ 94-90, στον πέμπτο αγώνα της σειράς των επτά αγώνων με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Μπράσον που σκόραρε 45 πόντους και κέρδισε το βραβείο του MVP των τελικών. Ο αγώνας που έκρινε τον τίτλο έγινε στο Σαν Αντόνιο με την ομάδα του Μάικ Μπράουν να νικάει τρεις φορές εκτός έδρας για να κλειδώσει το πρωτάθλημα με συνολικό σκορ 4-1 στην σειρά.

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Στο μεταξύ, οι Νεοϋορκέζοι βγήκαν μαζικά στους δρόμους της πόλης τους από νωρίς για να παρακολουθήσουν και να γιορτάσουν αυτή την ιστορική στιγμή για την ομάδα, τους οπαδούς της και ολόκληρη την πόλη. Can you imagine winning an NBA championship and then going onto destroy your own city. 🌆



New York is under siege by the fans.



Knicks defeated the spurs in a thriller and now the fans are let loose on the streets of NYC. pic.twitter.com/JmMZ4dG6i7— BMs (@bmsquantum) June 14, 2026 🚨 BREAKING: CHAOS BREAKS OUT AS KNICKS WIN NBA CHAMPIONSHIP



CARS BEING DESTROYED



NYPD RIOT SRT making INTENSE ARRESTS



Cops are SMACKING DOWN these rioters 🔥 pic.twitter.com/n1ePb5QEw6 June 14, 2026 The New York Knicks are WORLD CHAMPIONS and 7th Avenue is officially the center of the basketball universe. 🌎🏆 pic.twitter.com/gSmdnsYtUE— ESPN New York (@ESPNNewYork) June 14, 2026

Από την ώρα και τη στιγμή που η ομάδα της Νέας Υόρκης έκανε το 3-1 στις νίκες κόντρα στους Σπερς οι πιο πολλοί φίλοι της περίμεναν πώς και πώς την επόμενη που θα «σφράγιζε» την επιστροφή στην κορυφή καθώς αποτελούν ίσως την πιο παθιασμένη βάση φιλάθλων στο ΝΒΑ.

Εκτός ελέγχου οπαδοί έσπασαν ακόμη και ένα περιπολικό έξω από το Madison Square Garden. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο οπαδοί των Νικς σε αμόκ φαίνονται να πηδούν πάνω στο αυτοκίνητο και να σπάνε το περιπολικό.

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🚨 BREAKING: CHAOS BREAKS OUT AS KNICKS WIN NBA CHAMPIONSHIP



CARS BEING DESTROYED



NYPD RIOT SRT making INTENSE ARRESTS



Cops are SMACKING DOWN these rioters 🔥 pic.twitter.com/n1ePb5QEw6— Nick Sortor (@nicksortor) June 14, 2026