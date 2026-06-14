ΝΒΑ: “Κάηκε” η Νέα Υόρκη μετά τον θρίαμβο των Νικς στους τελικούς απέναντι στους Σπερς – Έσπασαν περιπολικό (βίντεο)
Οπαδοί των Νικς σε αμόκ φαίνονται να πηδούν πάνω στο όχημα
Ασυγκράτητοι ήταν οι οπαδοί των Νιου Υόρκ Νικς μετά την νίκη της ομάδας τους επί των Σπερς και την πρώτη κατάκτηση πρωταθλήματος ΝΒΑ μετά από 53 χρόνια.
Οι Νικς εξασφάλισαν τον τίτλο το βράδυ του Σαββάτου κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς, με σκορ 94-90, στον πέμπτο αγώνα της σειράς των επτά αγώνων με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Μπράσον που σκόραρε 45 πόντους και κέρδισε το βραβείο του MVP των τελικών. Ο αγώνας που έκρινε τον τίτλο έγινε στο Σαν Αντόνιο με την ομάδα του Μάικ Μπράουν να νικάει τρεις φορές εκτός έδρας για να κλειδώσει το πρωτάθλημα με συνολικό σκορ 4-1 στην σειρά.
Στο μεταξύ, οι Νεοϋορκέζοι βγήκαν μαζικά στους δρόμους της πόλης τους από νωρίς για να παρακολουθήσουν και να γιορτάσουν αυτή την ιστορική στιγμή για την ομάδα, τους οπαδούς της και ολόκληρη την πόλη.
Από την ώρα και τη στιγμή που η ομάδα της Νέας Υόρκης έκανε το 3-1 στις νίκες κόντρα στους Σπερς οι πιο πολλοί φίλοι της περίμεναν πώς και πώς την επόμενη που θα «σφράγιζε» την επιστροφή στην κορυφή καθώς αποτελούν ίσως την πιο παθιασμένη βάση φιλάθλων στο ΝΒΑ.
Εκτός ελέγχου οπαδοί έσπασαν ακόμη και ένα περιπολικό έξω από το Madison Square Garden. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο οπαδοί των Νικς σε αμόκ φαίνονται να πηδούν πάνω στο αυτοκίνητο και να σπάνε το περιπολικό.
πηγή στην Google
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