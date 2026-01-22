Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός: Πού θα δείτε την αναμέτρηση της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague

Την δεύτερη διαβολοβδομάδα του χρόνου ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός με μία δύσκολη εκτός έδρας αποστολή απέναντι στην Ανατολού Εφές για την 24η αγωνιστική της EuroLeague

Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 19:30 και θα καλυφθεί απευθείας από το Novasports 4.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοξενείται από την Αναντολού Εφές, την οποία έχει να κερδίσει στην Τουρκία από το μακρινό 2017.

Σημαντική απουσία για τον Ολυμπιακό θα είναι ο Σέρβος «γίγαντας», Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος υπέστει διάσειση στον αγώνα με την Μακάμπι και θα μείνει στον Πειραιά. Ενοχλήσεις ένιωσε και ο Φρανκ Ντιλικινά που τέθηκε επίσης εκτός αποστολής.