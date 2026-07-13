Χανιά: Συνελήφθη 60χρονος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης – Εντοπίστηκε θερμοκήπιο με 103 δενδρύλλια

Συνελήφθη ημεδαπός για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στα Χανιά, ενώ εντοπίστηκε και θερμοκήπιο με 103 δενδρύλλια κάνναβης. Η σύλληψη έγινε δεδομένου ότι σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ακόμα μία υπόθεση καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 24.07.2025 οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης αποτελούμενη από 640 δενδρύλλια, σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου στα Χανιά και είχαν προχωρήσει στη σύλληψη 46χρονου ημεδαπού. Από τη συνεχιζόμενη αστυνομική προανάκριση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και την εργαστηριακή εξέταση των ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή ακόμα ενός 60χρονου ημεδαπού σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας του Α΄ Ανακριτικού Γραφείου Πρωτοδικών Χανίων.

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Κατόπιν συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης προέκυψε ότι ο 60χρονος δραστηριοποιείται εκ νέου στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και σήμερα 13.07.2026 οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας με συνδρομή Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 60χρονος, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: «Εκατό τρία (103) δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής- θερμοκηπιακής καλλιέργειας ύψους έως 2,5 μέτρων, μία φορητή ηλεκτρονική συσκευή τύπου τάμπλετ, 2 κινητά τηλέφωνα, εξοπλισμός καλλιέργειας των δενδρυλλίων (πριόνι, ξυλοκοπτικό, ψεκαστήρα, ανεμιστήρα), μία ζυγαριά ακριβείας, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών».

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Αρχή ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.