Γιαν Μοντέρο: Το πρώτο μήνυμα του νέου σταρ του Ολυμπιακού – Τραγούδησε το “είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό”

Ο Γιαν Μοντέρο είναι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού με τον καλύτερο νέο παίκτη της EuroLeague για πέρυσι να στέλνει το δικό του μήνυμα στους οπαδούς των Πειραιωτών.

Έτσι, ο Γιαν Μοντέρο εμφανίστηκε σε video στα social media των Πειραιωτών το πρωί της Πέμπτης (9/7) και τραγούδησε στα ελληνικά το σύνθημά τους: “Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό“.

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Kalimera είπαμε; Δεν είπαμε… 😉☕️



Θα πούμε; Φυσικά! Και όχι μόνο… Θα πούμε και ένα τραγούδι ή πιο σωστά με ένα σύνθημα. 🎶



Όχι από εμάς, αλλά από τον Jean Montero! ❤️🤍



📩 Check out the video… You've got a message!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/fLtDhHt6Su— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 9, 2026

“Τι κάνετε οπαδοί του Ολυμπιακού είμαι ο Γιαν Μοντέρο και βρίσκομαι εδώ για να σας πω πως είμαι τρελά ενθουσιασμένος που εντάχθηκα στην ομάδα. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ ένα ευχαριστώ σε όλους όσους μου έχουν στείλει μήνυμα σήμερα το πρωί. Θέλω να πω επίσης ευχαριστώ στην ομάδα που μου έδωσε αυτή την σπουδαία ευκαιρία να συναγωνιστώ με αυτή τη φανέλα μπροστά στους εκπληκτικούς αυτούς οπαδούς. Τι άλλο μπορώ να πω… είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό”, είπε συγκεκριμένα ο Δομινακανός γκαρντ.