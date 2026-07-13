Χούλιαν Άλβαρες: Νανούρισε τον γιο του στις κερκίδες μετά το γκολ-ποίημα στον προημιτελικό απέναντι στην Ελβετία (βίντεο)
Ο Άλβαρες πήγε στην εξέδρα για να συναντήσει τη σύζυγό του, τους συγγενείς και τον μικρό γιο του
Λίγα λεπτά μετά το γκολ-αριστούργημα στον προημιτελικό με την Ελβετία που έστειλε την Αργεντινή στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, ο Χούλιαν Άλβαρεζ νανούρισε τον γιο του στις κερκίδες.
Ειδικότερα, μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Άλβαρες πήγε στην εξέδρα για να συναντήσει τη σύζυγό του, τους συγγενείς και τον μικρό γιο του. Σε μία όμορφη στιγμή μάλιστα, πήρε το παιδί του στην αγκαλιά και το νανούρισε μέχρι που αποκοιμήθηκε.
Αναμφίβολα πρόκειται για ένα από τα πιο συγκινητικά στιγμιότυπα της του φετινού Μουντιάλ.
πηγή στην Google
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