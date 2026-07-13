Σάλος με το ρατσιστικό σχόλιο Ραχόϊ για την Γαλλία στο Μουντιάλ 2026: “Καλή ομάδα χωρίς Γάλλους όμως”

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόϊ προχώρησε σε ρατσιστικά σχόλια σε στήλη του σε εφημερίδα για το Μουντιάλ 2026, υποστηρίζοντας ότι η εθνική ομάδα της Γαλλίας «δεν έχει κανέναν Γάλλο παίκτη».

Στο επίμαχο άρθρο, ο Ραχόι αναφέρει ότι η Γαλλία διαθέτει «ένα ρόστερ πολύ υψηλού επιπέδου, αλλά χωρίς Γάλλους».

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Ο Ραχόι, πρωθυπουργός της Ισπανίας από το 2011 έως το 2018, αναφέρθηκε στον επικείμενο ημιτελικό της Ισπανίας απέναντι στη Γαλλία, σε άρθρο του στην ηλεκτρονική εφημερίδα El Debate την Παρασκευή.

«Αξίζει να θυμόμαστε ότι η Γαλλία έχει κατακτήσει δύο φορές το Παγκόσμιο Κύπελλο και ήταν φιναλίστ στην τελευταία διοργάνωση», έγραψε. «Έχει κερδίσει όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης της FIFA. Διαθέτει επίσης ένα ρόστερ κορυφαίου επιπέδου. Ωστόσο, δεν έχει Γάλλους παίκτες. Και παίζει πολύ καλά. Θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ καταδίκασε μέσω της πλατφόρμας Χ τις «ξενοφοβικές δηλώσεις» του προκατόχου του, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που μετρούν την εθνική ταυτότητα με βάση το επώνυμο, τον τόπο γέννησης ή το χρώμα του δέρματος, ενώ άλλοι την ορίζουν από την αφοσίωση σε μια χώρα και τη διάθεση να συμβάλουν σε αυτήν».

«Η Ισπανία ανήκει σε όσους την αγαπούν και τη διαμορφώνουν, όχι σε όσους την ατιμάζουν με ξενοφοβικές δηλώσεις. Γαλλία, θα τα πούμε στον ημιτελικό. Ας κερδίσει ο καλύτερος και ας ηττηθεί ο ρατσισμός», πρόσθεσε.

Να θυμίσουμε ότι μόλις μια εβδομάδα πριν, η Ιμπι Κασάδο, αναπληρώτρια κυβερνήτης της επαρχίας Μεντόσα στην Αργεντινή, αποκάλεσε τη Γαλλία «αφρικανική ομάδα, χωρίς καθόλου τρόπους», γεγονός που ανάγκασε τη γαλλική πρεσβεία στην Αργεντινή να της απαγορεύσει την είσοδο στις εγκαταστάσεις της.

Παράλληλα, στο στόχαστρο βρέθηκε και ο σούπερ σταρ της Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος δέχθηκε μια πρωτοφανή διαδικτυακή λεκτική επίθεση από τη γερουσιαστή της Παραγουάης, Σελέστε Αμαρίγια. Η Αμαρίγια αμφισβήτησε τη γαλλική ταυτότητα του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, αποκαλώντας τον «κτήνος» και «αποικιοκρατούμενο Καμερουνέζο που προσποιείται ότι είναι Γάλλος». Η απάντηση του Εμπαπέ μέσω της πλατφόρμας X ήταν άμεση και πληρωμένη, χαρακτηρίζοντας τη γερουσιαστή «αξιοκαταφρόνητη γυναίκα και ανάξια της θέσης της».