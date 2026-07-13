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Υεμένη: Πλήγμα στο αεροδρόμιο της Σαναά για να αποτραπεί προσγείωση ιρανικού αεροσκάφους (βίντεο)

Ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι

Υεμένη: Πλήγμα στο αεροδρόμιο της Σαναά για να αποτραπεί προσγείωση ιρανικού αεροσκάφους (βίντεο)
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Η υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε σήμερα ότι στόχευσε το αεροδρόμιο Σαναά, της πρωτεύουσας της χώρας που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι, για να αποτρέψει την προσγείωση ενός ιρανικού αεροπλάνου.

Το υεμενίτικο υπουργείο Άμυνας τόνισε συγκεκριμένα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του έπληξαν τον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο.

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Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σάρι, δήλωσε νωρίτερα ότι το αεροδρόμιο έγινε στόχος «σαουδαραβικών αεροπορικών επιδρομών», προειδοποιώντας ότι «αυτή η επιθετικότητα δεν θα μείνει αναπάντητη και ατιμώρητη».

Η Σαναά, βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ομάδας Χούθι, ενώ η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, η οποία έχει την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας και άλλων κρατών του Κόλπου, επιχειρεί από το Άντεν στη νότια Υεμένη.

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