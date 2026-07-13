Υεμένη: Πλήγμα στο αεροδρόμιο της Σαναά για να αποτραπεί προσγείωση ιρανικού αεροσκάφους (βίντεο)

Η υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε σήμερα ότι στόχευσε το αεροδρόμιο Σαναά, της πρωτεύουσας της χώρας που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι, για να αποτρέψει την προσγείωση ενός ιρανικού αεροπλάνου.

Το υεμενίτικο υπουργείο Άμυνας τόνισε συγκεκριμένα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του έπληξαν τον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο.

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Saudi-Arabien griff die Start- und Landebahnen des Flughafens der Houthis in Sanaa, Jemen, an. pic.twitter.com/t3DfwUrFtQ— Markus Schaub (@M_Schaub) July 13, 2026

The first moments of the Saudi attack on Sanaa airport, Yemen pic.twitter.com/sI4Qrdrqok— Conflict Radar (@Conflict_Radar) July 13, 2026

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σάρι, δήλωσε νωρίτερα ότι το αεροδρόμιο έγινε στόχος «σαουδαραβικών αεροπορικών επιδρομών», προειδοποιώντας ότι «αυτή η επιθετικότητα δεν θα μείνει αναπάντητη και ατιμώρητη».

#عاجل | وزارة الدفاع اليمنية: القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط في الأرض اليمنية

– مليشيا الحوثي منعت طائرات وطنية يمنية من الهبوط بمطار صنعاء وأصرت على انتهاك إيران أرض اليمن pic.twitter.com/KsbdoeWyOj— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 13, 2026

Η Σαναά, βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ομάδας Χούθι, ενώ η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, η οποία έχει την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας και άλλων κρατών του Κόλπου, επιχειρεί από το Άντεν στη νότια Υεμένη.