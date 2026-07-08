Γκέρσον Γιαμπουσέλε: Γιατί κάθε ομάδα της EuroLeague θα ήθελε έναν τέτοιο παίκτη

Έτοιμος να υπογράψει στον Παναθηναϊκό είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως αναφέρει δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το hoopshype, το “τριφύλλι” κατάφερε να πάρει θετική απάντηση από τον Γάλλο φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος ήταν επιθυμία του προπονητή της ομάδας Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

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Το όνομα του Γκέρσον Γιαμπουσέλε φιγουράρει συχνά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κορυφαίων συλλόγων, καθώς πρόκειται για έναν φόργουορντ που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες σε οποιαδήποτε ομάδα της EuroLeague.

Ο Γιαμπουσέλε ξεχωρίζει για την ποιότητά του, καθώς συνδυάζει τη δύναμη και την τεχνική κατάρτιση. Από τη μία έχει κορμί ενός σύγχρονου πάουερ φόργουορντ και από την άλλη μπορεί να τελειώσει φάσεις τόσο κοντά όσο και μακριά από το καλάθι.

Ο ίδιος διαθέτει πολύ καλό το τρίποντο, ενώ στην άμυνα έχει την ικανότητα να προσφέρει λύσεις που λίγοι φόργουορντ μπορούν να δώσουν.

Μπορεί να μαρκάρει διαφορετικές θέσεις, να αλλάζει στα σκριν χωρίς να δημιουργεί ανισορροπία και να αντέχει τόσο απέναντι σε πιο γρήγορους περιφερειακούς όσο και απέναντι σε δυνατούς ψηλούς.

Αυτή του η προσαρμοστικότητα αποτελεί πολύτιμο όπλο για κάθε προπονητή και είναι ένας από τους λόγους που είναι ο εκλεκτός του Ομπράντοβιτς.

Επίσης, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μπορεί να λειτουργήσει ιδανικά ως finisher, ενώ έχει μεγάλη εμπειρία τόσο στο NBA όσο και στην EuroLeague. Επιπλέον, έχει συμμετοχές του με την εθνική Γαλλίας σε μεγάλες διοργανώσεις.

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Όλα τα παραπάνω τον έχουν βάλει στη λίστα με τους παίκτες που έχουν ολοκληρωμένο πακέτο προσόντων, κάνοντάς τους σπάνιους και περιζήτητους στην ευρωπαϊκή αγορά.