Κωνσταντίνος Κώτσαρης: Στον Παναθηναϊκό έως το 2028 ο 29χρονος τερματοφύλακας

Ο Παναθηναϊκός έδεσε τον Κωνσταντίνο Κώτσαρη μέχρι το 2028 διατηρώντας τον 28χρονο τερματοφύλακα στο δυναμικό του.

Ο 28χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος επέστρεψε στο «τριφύλλι» το καλοκαίρι του 2025, επιβραβεύτηκε για την παρουσία και τη συνέπειά του, με το προηγούμενο συμβόλαιό του να επεκτείνεται κατά έναν ακόμη χρόνο.

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Ο 29χρονος (1,85) τερματοφύλακας αποκτήθηκε πέρυσι από την Καλαμάτα και κατέγραψε την περασμένη σεζόν 7 συμμετοχές

Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη. Ο Έλληνας τερματοφύλακας θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Κότσαρης αποτελεί γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών του Παναθηναϊκού και επέστρεψε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2025. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε επτά συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις”.

Ο ίδιος δήλωσε: “Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος που υπέγραψα το νέο μου συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Για μένα ο σύλλογος αυτός δεν είναι απλώς η ομάδα μου, αλλά το σπίτι μου. Εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα και είναι μεγάλη τιμή να συνεχίζω να φοράω αυτή τη φανέλα.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι πίστεψαν σε μένα και μου έδειξαν την εμπιστοσύνη τους. Από την πλευρά μου, υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά με απόλυτη αφοσίωση και επαγγελματισμό, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα.

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Ο στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της και να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο σύλλογος”.