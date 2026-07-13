Γιώργος Γιακουμάκης: Στην Αλ Αΐν ο διεθνής επιθετικός – Το ποσό που θα πάρει η Κρουζ Αζούλ

Ο Γιώργος Γιακουμάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με την φανέλα της Αλ Αΐν .

Ο 29χρονος διεθνής επιθετικός ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν ως δανεικός από τη μεξικάνικη ομάδα στον Δικέφαλο που όμως δεν ενεργοποίησε τη ρήτρα για να κρατήσει τα δικαιώματα του. Ο Γιώργος Γιακουμάκης, υπέγραψε τριετές (2+1) συμβόλαιο συνεργασίας με την Αλ Αΐν, ενώ η Κρουζ Αζούλ θα πάρει έξι εκατ. ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης.

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Ο 29χρονος επιθετικός αγωνίστηκε σε 36 παιχνίδια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ την περασμένη σεζόν, μετρώντας 15 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και τυπικά την ολοκλήρωση του δανεισμού του, λέγοντας το δικό του «ευχαριστώ» στον Κρητικό επιθετικό για την προσφορά του.

Η ανακοίνωση:

«Ο δανεισμός του Γιώργου Γιακουμάκη ολοκληρώθηκε.



Ευχαριστούμε τον Γιώργο για την προσφορά και το πάθος με το οποίο υπηρέτησε τα χρώματά μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».