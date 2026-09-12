Πατούλης: «Τεράστιο κενό» στους ελέγχους Υγείας – Οι τρεις προτάσεις του ΙΣΑ

Τη θεσμοθέτηση ενός ανεξάρτητου και εξειδικευμένου ελεγκτικού σώματος για τον χώρο της Υγείας ζητά ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, προειδοποιώντας για το «τεράστιο κενό» που υπάρχει στους ελέγχους των δομών και των ιατρείων.

Με δημόσια παρέμβασή του, ο πρόεδρος του ΙΣΑ επαναφέρει τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο Σύλλογος ήδη από το 2020 για την αντιμετώπιση περιστατικών αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος και της ειδικότητας, αλλά και για τη ρύθμιση της ιατρικής διαφήμισης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων, η πιστοποίηση ιατρικών ειδικοτήτων και η προβολή αμφιλεγόμενων θεραπευτικών μεθόδων έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

«Η υγεία μας δεν είναι ζήτημα τύχης, είναι υπόθεση ευθύνης», τονίζει ο Γιώργος Πατούλης, υποστηρίζοντας ότι ο ΙΣΑ διενεργεί συνεχείς ελέγχους στα ιατρεία με στόχο την ασφάλεια των πολιτών.

Οι τρεις προτάσεις του ΙΣΑ

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζητά από την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε τρεις θεσμικές παρεμβάσεις.

Έλεγχος των ιατρικών διαφημίσεων και των social media

Η πρώτη πρόταση αφορά τον έλεγχο της δημόσιας παρουσίας και της διαφήμισης των γιατρών, ιδιαίτερα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ΙΣΑ ζητά να μην μπορεί γιατρός να διαφημίζει ιατρικές πράξεις ή να προβάλλει σχετικές υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη έγκριση και πιστοποίηση από τον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο.

Στόχος, σύμφωνα με τον Γιώργο Πατούλη, είναι να περιοριστούν οι ατεκμηρίωτες υποσχέσεις, οι αμφίβολοι τίτλοι και η προβολή πρακτικών που δεν έχουν την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυστηρό πλαίσιο για τις υπηρεσίες Longevity

Η δεύτερη πρόταση αφορά τις υπηρεσίες Longevity, δηλαδή τις θεραπείες και τις πρακτικές που συνδέονται με τη μακροζωία και την αντιγήρανση.

Ο ΙΣΑ ζητά τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, ώστε οι νέες επιστημονικές εξελίξεις να εφαρμόζονται με συγκεκριμένους κανόνες και να μπει τέλος σε ανεξέλεγκτες ή μη πιστοποιημένες πρακτικές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανεξάρτητο ελεγκτικό σώμα για την Υγεία

Κεντρικό σημείο της παρέμβασης αποτελεί η πρόταση για τη συγκρότηση εξειδικευμένου ελεγκτικού μηχανισμού.

Ο Γιώργος Πατούλης κάνει λόγο για «τεράστιο κενό» μετά την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο πραγματοποιούσε ελέγχους στις δομές με εξειδικευμένο προσωπικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επισημαίνει, ο ΙΣΑ δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση και εξειδίκευση για να καλύψει το σύνολο των ελεγκτικών αναγκών. Παράλληλα, χαρακτηρίζει θεσμική στρέβλωση το να έχει ο ίδιος φορέας ταυτόχρονα την ευθύνη της αδειοδότησης και του ελέγχου.

Για τον λόγο αυτό ζητά είτε την επαναφορά του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας είτε τη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου μηχανισμού από την Πολιτεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι πρέπει να ελέγχουν οι πολίτες πριν επισκεφθούν ένα ιατρείο

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι κρίσιμος σύμμαχος στην προστασία της Δημόσιας Υγείας είναι και ο ίδιος ο πολίτης.

Πριν εμπιστευθούν την υγεία τους σε έναν γιατρό, οι πολίτες καλούνται:

Να αναζητούν σε εμφανές σημείο την ειδική ταμπέλα «Νόμιμο Ιατρείο» του αρμόδιου Ιατρικού Συλλόγου. Σύμφωνα με τον Γιώργο Πατούλη, αποτελεί την επίσημη πιστοποίηση ότι ο χώρος διαθέτει βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας. Να ελέγχουν το βιογραφικό, την αναγνωρισμένη ειδικότητα και τους ακαδημαϊκούς τίτλους του γιατρού, χωρίς να παρασύρονται από εντυπωσιακές διαφημίσεις και υποσχέσεις στα social media. Να επιλέγουν αναγνωρισμένες ιατρικές μεθόδους και να αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη επιφύλαξη «πρωτοποριακές» τεχνικές που υπόσχονται εντυπωσιακά αποτελέσματα χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση.

Στο επίκεντρο οι έλεγχοι στα ιδιωτικά ιατρεία

Η παρέμβαση του προέδρου του ΙΣΑ γίνεται ενώ παραμένουν στην επικαιρότητα τα ερωτήματα για την ειδικότητα και τους ακαδημαϊκούς τίτλους της γιατρού του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Για το ίδιο ιατρείο είχε αποκαλυφθεί ότι υπήρχε παλαιότερη εισήγηση για «λουκέτο» και πρόστιμο 73.000 ευρώ.

Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ σε βάρος των δύο γιατρών έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος. Η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί και οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

«Στην υγεία δεν χωρούν ούτε εκπτώσεις ούτε πειραματισμοί», καταλήγει ο Γιώργος Πατούλης, επισημαίνοντας ότι η προστασία της Δημόσιας Υγείας αποτελεί κοινή ευθύνη της Πολιτείας, των Ιατρικών Συλλόγων, των επιστημονικών φορέων και των πολιτών.