Παναθηναϊκός: Συμφωνία με τη Ρόμα για τον δανεισμό του Σαλάχ-Εντίν

Ένα… βήμα απ’ τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό είναι πλέον ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, καθώς οι «πράσινοι» κατάφεραν να φτάσουν σε προφορική συμφωνία τόσο με τη Ρόμα, όσο και με την πλευρά του διεθνούς Μαροκινού αμυντικού για την απόκτησή του με τη μορφή του δανεισμού και με οψιόν αγοράς το καλοκαίρι του 2027.

Η οψιόν αγοράς δεν θα είναι υποχρεωτική (δηλαδη με βάση συμμετοχές) αλλά στην ευχέρειά του Παναθηναϊκού και η χρονική της διάρκεια εφόσον ενεργοποιηθεί, θα είναι για 4 χρόνια. Η ανακοίνωση της απόκτησής του αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα

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Ο διεθνής άσος αναμένεται να φτάσει απόψε (Σάββατο 12/9) στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και εάν πάνε όλα κατ’ ευχήν να υπογράψει την Κυριακή (13/9) το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό.

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν έχει διανύσει μια διαδρομή που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το ολλανδικό ποδόσφαιρο, παρότι σε νεαρή ηλικία πήρε τον δρόμο για την Ιταλία. Γεννημένος στο Άμστερνταμ στις 18 Ιανουαρίου 2002, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του Άγιαξ, πριν συνεχίσει την εξέλιξή του στην Τβέντε.

Στην ομάδα του Ένσεντε βρήκε τον χώρο που χρειαζόταν για να πάρει παιχνίδια σε επίπεδο ανδρών και σταδιακά να καθιερωθεί. Συνολικά φόρεσε 52 φορές τη φανέλα της Τβέντε, έχοντας δύο γκολ και έξι ασίστ, αριθμοί που συνέβαλαν ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγαλύτερων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Τον Φεβρουάριο του 2024 η Τβέντε τον παραχώρησε στη Ρόμα, σε μια μεταγραφή που έφτασε τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτέλεσε το σημαντικότερο βήμα μέχρι τότε στην καριέρα του, ωστόσο η παρουσία του στην ιταλική πρωτεύουσα δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε. Με τη φανέλα των «τζιαλορόσι» κατέγραψε μόλις τρεις συμμετοχές, με αποτέλεσμα να αναζητήσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής εκτός Ιταλίας.

Η επιστροφή στην Ολλανδία αποδείχθηκε καθοριστική. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την Αϊντχόφεν, όπου είχε σαφώς πιο ενεργό ρόλο και συμμετείχε σε 25 παιχνίδια, μοιράζοντας μία ασίστ. Παράλληλα, πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ολλανδίας, προσθέτοντας έναν τίτλο στο βιογραφικό του.

Η εξέλιξή του δεν περιορίστηκε σε συλλογικό επίπεδο. Ο Σαλάχ-Εντίν έχει πλέον καθιερωθεί και στην Εθνική Μαρόκου, με την οποία μετρά 13 συμμετοχές. Μάλιστα, βρέθηκε στην αποστολή της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και αγωνίστηκε σε τέσσερις αναμετρήσεις στη διοργάνωση, όπου το Μαρόκο έφτασε μέχρι τα προημιτελικά.

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Αγωνιστικά, το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα να καλύπτει περισσότερες από μία θέσεις. Η φυσική του θέση είναι αυτή του αριστερού μπακ-χαφ, όμως έχει χρησιμοποιηθεί και ως στόπερ, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και στη μεσαία γραμμή. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μάλιστα, πήρε χρόνο συμμετοχής ως κεντρικός αμυντικός απέναντι στην Ολλανδία.

Η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται σήμερα στα 12 εκατομμύρια ευρώ, με την καριέρα του να βρίσκεται πλέον σε ένα σημείο όπου αναζητά το επόμενο βήμα που θα του επιτρέψει να αποκτήσει ξανά σταθερό πρωταγωνιστικό ρόλο.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ