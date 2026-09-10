Τι είναι η πλασμαφαίρεση στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν την ανακοπή

Η πλασμαφαίρεση ή θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος είναι μία εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση παθολογικών ουσιών από το πλάσμα του αίματος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το αίμα του ασθενούς οδηγείται μέσω μιας φλεβικής γραμμής σε ένα ειδικό μηχάνημα.

Τα κύτταρα του αίματος διαχωρίζονται πλήρως από το πλάσμα. Το πλάσμα αυτό, το οποίο περιέχει τις βλαβερές ουσίες, όπως αντισώματα, τοξίνες ή φλεγμονώδεις πρωτεΐνες, απορρίπτεται. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια επιστρέφουν στη συνέχεια στον οργανισμό μαζί με υγρό αντικατάστασης.

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Σε ποιες παθήσεις χρησιμοποιείται

Πρόκειται για μια εξειδικευμένη ιατρική πράξη, η οποία εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα σοβαρών παθήσεων, κυρίως αυτοάνοσων και νευρολογικών, όπου το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται λανθασμένα στον οργανισμό υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας Αφαίρεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παθήσεις όπως:

-Η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, μια επείγουσα αιματολογική κατάσταση κατά την οποία σχηματίζονται μικροί θρόμβοι στα αιμοφόρα αγγεία.

-Το σύνδρομο Guillain Barré

-Η μυασθένεια gravis.

-Σκλήρυνση κατά πλάκας σε βαριές υποτροπές

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-Ορισμένες μορφές αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας.

-Αγγιειτιδες και αυτοάνοσες παθήσεις των νεφρών.

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Πού πρέπει να γίνεται

Η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιείται σε ειδικά οργανωμένες μονάδες αιμοκάθαρσης, μονάδες αφαίρεσης ή Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Μια συνεδρία διαρκεί συνήθως δύο έως τέσσερις ώρες, ενώ ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από τη νόσο και την ανταπόκριση του ασθενούς.

Οι παρενέργειες

Η πιο συχνή παρενέργεια είναι η πτώση της αρτηριακής πίεσης. Ο ασθενής μπορεί να νιώσει ζάλη, ναυτία, αδυναμία ή τάση για λιποθυμία. Ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα πρέπει να περνούν από αυστηρό έλεγχο. Μια εξασθενημένη καρδιά μπορεί να πάθει ισχαιμία, στηθάγχη ή ακόμα και έμφραγμα, γι’ αυτό και πρέπει να υπάρχει στενή παρακολούθηση από καρδιολόγο.

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Δεν είναι θεραπεία ευεξίας

Η πλασμαφαίρεση δεν αποτελεί θεραπεία ευεξίας, αλλά μια σοβαρή ιατρική πράξη τονίζουν οι επιστήμονες καθώς η διαδικασία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και στο πλαίσιο της ευεξίας,του biohacking και της μακροζωίας.